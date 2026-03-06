3月8日（日）よる7時〜9時54分 日本テレビ系にて「ダマされた大賞30回記念SP」を放送。ダマしダマされ819人・仕掛けたドッキリ500以上！16年の歴史を紐解く爆笑必至の3時間！

出川哲朗、ロッチ中岡創一、バイきんぐ小峠英二ら、数々のドッキリに抜群のリアクションでこたえてきたレジェンドたち、番組が生んだ名キャラクターの数々、街を歩いていたらいきなり見知らぬ100人の群衆が猛ダッシュしてくる「ドッキリスターへの登竜門！100人隊」など名作を一挙に振り返る。

さらに、亀梨和也、坂本昌行、城島茂、知念侑李、土屋太鳳、手越祐也、冨永愛、平野紫耀、広瀬すず、松岡昌宏、村上信五など、日本を代表する名俳優・アイドルたちがダマしダマされてきた豪華な名場面集も。

人気企画・グローバルドッキリや最先端の技術で作った完全新作も放送！

グローバルドッキリには、「世界の果てまでイッテQ！」の新メンバー候補生・うちだすぺしゃるはーたみんが挑戦。村ぐるみで動画を撮影し投稿し、その収益で生活を豊かにするバングラデシュの「YouTube村」とコラボドッキリロケ。果たして、再生回数は？

最先端技術ドッキリでは、熱くない炎を使ってダマす“飛び込んだら火の海ドッキリ”に、KEY TO LIT・佐々木大光や鈴木奈々が挑戦。最先端人型ロボが仕掛け人となる“爆破ドッキリ”は、きしたかの高野正成やお見送り芸人しんいち、ザ・マミィ酒井貴士が餌食に！

■出演者

【MC】内村光良、羽鳥慎一

【スタジオゲスト】あばれる君、池田美優、いとうあさこ、お見送り芸人しんいち、COWCOW、ガンバレルーヤ、菊地亜美、サンシャイン池崎、じゅんいちダビッドソン、鈴木奈々、ダレノガレ明美、出川哲朗、中岡創一、ノッチ、村上知子、もう中学生、ゆってぃ ※50音順

■番組公式ハッシュタグ

#ダマされた大賞