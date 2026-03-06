超ときめき宣伝部、MBS『センバツ』公式テーマソングに書き下ろし「絶対的主人公」
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）の「絶対的主人公」が、毎日放送（MBS）の「第98回選抜高等学校野球大会（センバツ）」に関するの地上波番組やインターネット配信などで使用する公式テーマソングに決定した。きょう6日に発表された。
【写真】河西美帆アナ、高校時代チアで野球部応援→入社1年目で「センバツ」番組MC
阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる「第98回選抜高等学校野球大会（センバツ）」（3月19日〜13日間）。MBSでは決勝戦を地上波で生中継するほか、全31試合を公式サイト「センバツLIVE！」でライブ配信、そしてCS放送「GAORA」でも全試合を中継する予定。
さらには大会期間中、『みんなの甲子園』（MBS・GAORAで放送）、「センバツLIVE！」で熱戦の様子をダイジェストで送る予定。各番組内で、MBS公式テーマソングとして書き下ろされた「絶対的主人公」が使用される。また楽曲は10日に配信リリースする。
