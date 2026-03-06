ラミレスの妻・美保さん“心機一転”ブログ再開 長男・剣持くんの成長に「もう青年」「大きくなったー」「急成長過ぎて…」
元横浜DeNAベイスターズ監督のアレックス・ラミレス（51）の妻・美保さんが6日までにアメーバオフィシャルブログを更新。約1年ぶりにブログを再開し、10歳の長男・剣持（けんじ）くんの急成長ぶりを明かして反響を呼んでいる。
【写真】「成長が著しかった」長男の剣持（けんじ）くん
美保さんは4日、「2026心機一転！」と題した投稿で「お久しぶりになりました〜」とブログ再開を報告。「運勢などあまり気にしない私ですが、大殺界に激突しておりました〜」と明かし、「周り回って昨年はいろんなことがありました。それも人生。耐えろ2025年。と言い聞かせてました笑」と振り返った。その上で「2026年心機一転またブログものんびりと続けていきます」と、新たな気持ちでの再スタートを宣言した。
続く投稿では「長男ケンジの成長が」と題し、ブログを休んでいる間に「長男ケンジの成長が著しかった」と報告。腕を組み大人びた表情を見せる長男の写真とともに、「可愛かった可愛かったあのケンジが急に身長伸びて、声変わって、力が強くなって、イライラすることも」と、急激な変化に驚く母の心境をつづった。
さらに「4月から5年生。もっとゆっくり大きくなっておくれよ〜」と母心を吐露。「ご飯の量も私より確実に食べる」「洋服も靴も私の兼用できちゃいます」と明かし、「ちなみにこの洋服、上下私のです」と、長男が自身の服を着ていることも紹介した。
最後は「マリオゲームにもハマってて、しっかり男の子って感じだわ〜」と近況を伝え、「思春期の悩みも増えそうだ」と将来への思いもつづってブログを締めくくった。
これらの投稿にファンからは「ブログ再開、うれしい」「ケンジ君、もう青年」「大きくなったー」「えーーっ？！マジですか？！急成長過ぎて…」「少年通り越して青年になりかけてますね」「すっかりお兄ちゃんというより男になってる」「いつの間にーー!!!!」など驚きや喜びの声が寄せられている。
美保さんは2015年4月にラミレス氏と結婚。長男・剣持くん、次男・寿凛くん、長女・莉明ちゃん、三男・杏気くんの4人の子どもを育てている。
