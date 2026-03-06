4人組女性ボーカルグループの「美麗−Bi−ray−」が3日、新曲「LET YOU GO」を配信リリースした。4日夜に公開したMVには、女優藤ゆみあ（18）と俳優坂元愛登（17）が出演。このほど美麗の4人と藤が日刊スポーツの取材に応じ、楽曲やMVの見どころを語った。

過去の幸せと別れとの間で揺れる感情を、エモーショナルに歌った。中高生の恋模様と別れをテーマに、前半は揺れる思いをまっすぐな言葉で描き、最後には引きずる未練を手放し前に進もうとする歌詞が並び、勇気づける楽曲にもなった。

Emi（17）は「別れをテーマにした楽曲だけど、別れだけじゃなく、『手放すことだけが終わりじゃない』と決意を込めた1曲になった」と話し、Cocomi（15）は「はかなさやエモい青春を、メロディーや音の重なりから感じて、歌詞の意味を知るにつれて1つ1つにパワーをもらえた」とうなずいた。Michelle（14）は「自分たちが歌っているのがすぐに想像できたし、歌っている間も大切な人を思いながら歌えている」と語った。

MVでは、藤のはかない表情が、曲にさらなる彩りを加えた。淡い恋や切ない別れを豊かな表情で見事に演じ、「皆さんの歌がすっと入っていきた。恥ずかしそうに笑ったりしてあまずっぱさを出して、最後は前を向くけど、まだ前を向く第1歩なので、解釈しすぎないように演じました」と振り返った。完成したMVを見たEmiからは「歌だけじゃ表現しきれない切なさを表現してくださって、震えました」と絶賛されていた。

5人は同世代で、互いの活躍を見ながら刺激を受けあっているという。今回が初共演だが、インタビュー中は打ち解けた様子で、終始笑顔で語り合った。

美麗は昨年デビューし、米・ロサンゼルスのドジャースタジアムで国歌斉唱を行うなど世界で活躍し、藤もNetflixの人気作品「イクサガミ」への出演など、ドラマやCMへの出演が続く。藤は「高校1年で上京して、周りの方の支えがあってやれてきた。3月に高校を卒業して進学するので、大きな出演作をつかんだり、日本アカデミー賞のような大きな賞を受賞して、支えてくださった皆さんに恩返ししたい」とさらなる成長を誓った。

Hinata（16）は「日本のいろんなところをめぐって、私たちの歌を聴かせたい。もっと私たちのことを知ってもらって、私たちの音楽を好きになってもらいたい」と意気込み、「今の目標は日本武道館。アップテンポの曲やダンスやラップの練習もしているので、表現の幅を増やしていきたい」と目標を掲げた。