スペインのフリゲート「クリストバル・コロン」。キプロス島に展開するフランスの空母「シャルル・ドゴール」や他の欧州のフリゲートと合流し、島の防衛を強化する/Spanish Defence Ministry/Reuters

（CNN）拡大する紛争に巻き込まれることへの警戒感が欧州で高まる中、欧州諸国は中東での軍事的エスカレーションに関与すべきか、どう関与するのかという難しい選択を迫られている。

英国やフランス、スペインなどの国は、関係の近い国の利益を保護する目的で軍事支援を提供することに同意した。地中海の島国キプロスでは2日、英空軍の基地がドローン（無人機）攻撃を受け、中東を越えて波及する紛争の焦点になりつつある。

英国は2日、軍艦や対ドローン能力を備えたヘリコプター、海軍の駆逐艦「ドラゴン」をキプロスに派遣すると発表。スペインはフリゲート「クリストバル・コロン」を、フランスは空母「シャルル・ドゴール」を派遣する。ギリシャもフリゲート2隻と戦闘機4機の派遣に動いている。

欧州諸国のこれ以外の対応は？

英国：スターマー首相は英国が攻撃作戦に直接関与することはないと強調しているものの、米国は英国内のフェアフォード空軍基地や、英領チャゴス諸島のディエゴガルシア島にある米英共同基地などからイランのミサイル施設を攻撃する許可を得ている。英国はまた、イラク北部やカタールを狙ったイランのドローンを迎撃するなどの防衛行動を取っており、タイフーン戦闘機4機をカタールへ派遣する方針も発表した。

フランス：フランスは米国に対し、空軍基地の一つを非戦闘目的で使用することを認めている。また、フランスの防空システムは湾岸諸国を狙ったドローンを迎撃している。

イタリア：イタリア政府は5日、湾岸諸国に防空兵器を送る方針を明らかにした。クロセット国防相は「防空システムや対ドローンシステム、対ミサイルシステム」の提供を約束した。

スペイン：スペインのサンチェス首相はトランプ米大統領を欧州で最も厳しく批判しており、トランプ氏が貿易断絶を示唆する中でも戦争への関与を拒んでいる。サンチェス氏はまた、この紛争の合法性に公に疑問を呈している。

ドイツ：ドイツのメルツ首相は3日、ホワイトハウスでトランプ氏と会談した。米国とイスラエルの共同作戦について「多くの疑問が残る」と指摘する一方、作戦の目標を支持する姿勢は堅持した。

トルコ：国土の一部が欧州に位置するトルコは4日、自国領空へ飛来するイランのミサイルを北大西洋条約機構（NATO）が迎撃したと発表した。NATOの部隊が加盟国へ向かうイランのミサイルを迎撃したのは今回の紛争で初とみられている。ただし国営メディアによると、イランの軍事指導者はトルコへ向けてミサイルを発射したことを否定しているという。