お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が5日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。新幹線内で豚まんを食べることで発生するにおいについて言及した。

今週、一部ニュースサイトで、有名経営者が新幹線内で豚まんを食べ、においを理由に乗客から注意されたことが記事になっていた。

2人は豚まんの異臭騒ぎについてトークを展開。その上で小木は「実際の話していい？ 新幹線でかいだことない。においは。お家で食べた時には確かにいいにおいするなとは思ってたわけ。それをイメージしていた」と切り出した。

矢作は「ネットで言うやつと一緒だな。全然関係ないのに。周りが騒いでると乗っかるやつね」と指摘した上で「本当にそんなにいるの？ あるじゃない。炎上とかいうけど。そんなの10人ぐらいが騒いでるんじゃないの、みたいなことって多いじゃない。誰もそんなこと気にしてないんじゃないの？」と投げかけた。

小木も「本当に数人が言ってるだけで、何か急にそこを気にしないといけない世の中になってきてるからさ」と続けた。

矢作が同じ状況だった場合「全然。食べてるなって。あのにおいが気持ち悪くなる体質の人じゃないから。くさいとも思わない」と説明すると、小木は「不快な人がいるって考えると、何の食べ物にも当てはまっちゃうよね？ これは不快な人がいるかもしれないとかね」と返答。矢作は「そうなったら、食べ物禁止になるよね」と語った。