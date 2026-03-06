3月7日(土)夜6時30分～「ハンコ旅」ゲストは福留光帆とベッキー今回は過去イチの波乱万丈旅に！！くっきー！「今回の旅で友達ができました」

テレ東では３月７日（土）夜６時30分から「飯尾・くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」を放送します。実は”マブダチ” プライベートでも大の仲良しの飯尾和樹（ずん）とくっきー！（野性爆弾）。この度そんな2人の初冠番組の第４弾が決定しました！

旅のルールは、道ゆく人にハンコ（印鑑）をいただき資金を集めて旅すること。出会った人の名字によって【名字ランキングの順位×1円】で資金をゲット！稼いだお金で交通費や食費など旅の資金をすべて賄います。どんな旅になるのかは、出会う人次第のガチンコふれあい旅です。

第4弾となる今回は熊谷からスタートし、ゴールの奥秩父にある高級温泉旅館に宿泊することを目指します。3人が宿泊するために必要な資金はなんと11万円！果たして一行は珍しい名字の方に出会い、高級温泉旅館に宿泊することができるのか！！

ゲストは

1日目：福留光帆

2日目：ベッキー

“ようこちゃん”との出会いで旅は前代未聞の展開に！？

1日目のゲストは第1弾・第2弾でもゲスト出演した福留光帆。おじさん2人とは過去2回共に旅をしただけあって息ピッタリ！そんな3人を味方するように序盤から珍しい名字の方に出会います。3人はすっかり安心して、のんびり地元の絶品グルメに舌鼓を打っているといつの間にか夕方に！慌てて珍しい名字の方を探し回りますがなかなか見つからず...。絶望感漂う状況の中、奇跡の出会いが訪れます！

2日目のゲストは今回が初参戦のベッキー。実は経営学部出身というベッキーがお財布を任され経理係に。シビアな資金繰りとタイムキープで、自由すぎるおじさん2人を厳しく取り締まります！そんな中、突如くっきー！が地元に住む“ようこちゃん”とガチでLINE交換！？これをきっかけに、街を巻き込んで物語はまさかの展開を迎えます。衝撃のクライマックスをぜひご覧ください！！

≪出演者コメント≫

■飯尾和樹（ずん）

こんなアドベンチャーな旅だと思いませんでした、アクティブでしたね。喜びと悔しさと悲しみと一喜一憂してました。ゲストも素晴らしかったです。あと埼玉県の人の懐の深さを感じました。そのチャンスを生かせたり生かせなかったり色々とありましたけど、楽しかったです。

飯が美味かった、本当美味しかったです。行くとこ行くとこ「名店発見した！」ってみんなで名店発見したってはしゃいでましたから。ただ最後みんなである一杯を分け合って食べたんですけど、あれを一人一杯食べたかったです、美味しかった。

福留が前回病欠だったから、今回張り切ってくれてね良かったです。２日目は経営学部出身のベッキー。ベッキーファミリーはきっと家計がすごく計算されているんだろうなと思いました。

埼玉県のスペクタクルなアドベンチャー、ぜひ見てください！

■くっきー！（野性爆弾）

今だかつてない波乱の旅というか、いいじゃない→ピンチ→いいじゃない→ピンチの繰り返しというか・・・寒暖差的な精神の温度差で風邪ひきそうなくらいの。

福留は相変わらずの小童ぶりでキュートなやつですよ。万年おんぶしてるみたいな感じでした。ベッキーは慣れた立ち回り。ママでもあるから運動量が激しいというか、気がついたらもう向こうで準備してる、気がついたらあっちの方で何かやってる、っていう時空の歪みを感じましたね。俺らが生きてるスピード感とまた違ったスピード感で生きてるというか、早かったです。

印象的だったのはそりゃ、このハンコ旅始まって以来の一般の方とのLINE交換。友達増えましたね、ハンコ旅で。その友達もすごく一生懸命やってくれて、いい仲間が増えました。

■ベッキー

本当に出たいって思っていた番組だったのでめちゃめちゃ嬉しかったし、飯尾さんとくっきー！さん大好きなお二人なのでめちゃくちゃ楽しかったです。スタッフさんが「すみませんハードなロケで」っていうんですけど、何もハードじゃなかったです。福留光帆が友達で、番組見ていいなと思ってたから良かったです！

びっくりな名字とたくさん出会いました。これ名字なの？聞いたことないよっていう人がたくさん出てきてびっくりしました。あと、ようこちゃんと言う長瀞の妖精が出てくるんですが、妖精のようこちゃんがすごい動きをしてくれて大事なキーパーソンになってます。

飯尾さんくっきー！さんとの旅はちょっと大変でした。ちょっと目を離すと喧嘩が始まったり、今私がターゲットになってる、今度はくっきー！がターゲットになってる、みたいな忙しかったです！

今回の旅はすごい名字も出てくるしすごい展開が待っているので、ぜひ見てください！

■福留光帆

前回のハンコ旅は体調不良で欠席したのに今回呼んでいただけて、私にとっては初ゴールデンのハンコ旅ということですごい楽しかったです！でも１回目２回目よりも時間があっという間でした。

印象的だったのは、あまりんっていう苺に出会えたこと。女の子のあだ名みたいな苺ちゃんが色々あって美味しかったし、イチゴを通して色々な人にも出会えましたね。

１人目に出会った方が珍しい方だったんですけど、正直いうとあの人のせいでペース配分が乱れたかもしれない。それくらい最初から高得点を叩き出したので、うちらがちょっと怠けてしまった。でもあの方のおかげで旅を満喫させてもらいました。

２日目のゲストも私が唯一女性タレントの方でご飯に行くベッキーさんなので、いいバトンタッチをしたいなと思います！

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・大森柚希（テレビ東京 制作局）

番組はじまって以来の波乱万丈旅になりました。奇跡が起きて歓喜したと思ったら突然ピンチが訪れる、の繰り返し。ロケ中も最後までどうなるかわからず、スタッフ諸共ヒリヒリする旅になりました。

自由すぎる飯尾さんくっきー！さんと一緒に自由気ままにふざけ合いながら旅を楽しむ福留さんと、自由すぎるお二人のお尻を叩いてロケを引き締めるベッキーさん、１日目と２日目で二度楽しい旅になっていて、そこも見どころです！

ぜひ今回もゆるーい気持ちで見ていただけたら嬉しいです。

≪番組概要≫

【タイトル】

「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」

【放送日時】 2026年３月７ 日（土）18:30～20:54

【放送局】 テレビ東京、テレビせとうち 他

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srcbl2ckk0

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/hankokudasai/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】

飯尾和樹(ずん)、くっきー！(野性爆弾)

【ゲスト】

1日目：福留光帆

2日目：ベッキー

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京

