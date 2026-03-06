『劇場版 転スラ 蒼海の涙編』“ユラ”大西沙織が歌う挿入歌「蒼刻」が涙を誘うエモーショナルPV解禁
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、祈りを捧げる巫女・ユラ（CV：大西沙織）が歌う、透明感あふれる挿入歌「蒼刻」が響き渡り涙を誘う、美しくも儚いエモーショナルPV“涙”が解禁された。
【動画】祈りを捧げる巫女・ユラ、戦うリムル！ 美しく儚いエモーショナルPV“涙”
物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いのない王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りをささげる巫女ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えて、つかの間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。
ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底ではすでにある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか―。
『転スラ』シリーズの劇場版第2弾となる本作は、2月27日に全国348館で公開。公開から6日間（2月27日〜3月4日）で動員28万人、興行収入3.7億円を超える大ヒットとなっている。
このたび解禁されたのは、本作でリムルたち一行が向かうカイエン国の平和のために祈りを捧げてきた巫女・ユラを待ち受ける、切ない運命を予感させる美しも儚いエモーショナルPV“涙”。
長き眠りから覚醒し、平穏な蒼海を打ち破り暴走する水竜の咆哮、容赦なく襲い掛かる攻撃をなぎ払うのは、魔王・リムルの華麗な剣技。迫力満点の格闘シーンから一転、ユラの透明感あふれる歌声に彩られる挿入歌「蒼刻」の切ない旋律が響く中、国のために祈り、奔走するユラの姿が描かれる。
そして、「全て私のものとなるのです、あなたの身も心も」と冷ややかに言い放つ大臣・ゾドンの魔の手に落ちようとするユラを救うために戦うリムルと、必死に手を伸ばすゴブタの姿が映し出される。
映像の最後には、夜空に煌めくオーロラを並んで見つめる2人の後ろ姿。ユラが発した「ありがとう、ゴブタ」、その言葉の先に待つ2人の運命とは…。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は公開中。
