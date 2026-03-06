滝沢眞規子47歳、レザーコーデが「素敵」「スタイル抜群」「カッコよすぎ」 3児の母
モデルの滝沢眞規子が6日に自身のInstagramを更新。レザーシャツを着たスタイリッシュなコーディネートを披露すると、ファンから称賛が集まった。
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。
そんな彼女が投稿したのは2枚のオフショット。レザーシャツとロングコート、デニムパンツ姿を収め、「レザーシャツ、気に入りすぎて色違いもほしいと思ってる」とコメント。ファンからは「ホント！素敵」「スタイル抜群」「カッコよすぎ」などの声が相次いでいる。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）
【写真】滝沢眞規子47歳、レザーコーデが「素敵」「スタイル抜群」「カッコよすぎる」（5枚）
