FLYING KIDSが、4月4日（土）東京 Veats Shibuyaから始まる＜FLYING KIDS メジャーデビュー35周年ツアー 続いてゆくのかな、つづく＞の最終公演となる4月26日（土）熊本Djangoをもって、Vo/ChoのElliが卒業、KeyのSWING-Oがバンド活動を休業することを発表した。

昨年2025年にはメジャーデビュー35周年を迎え、記念アルバム『希望のシッポ』をリリースし精力的な活動を続けていたFLYING KIDS。今回の発表にあたりバンドとElli、SWING-Oからのコメントが寄せられている。内容は以下。

◆ ◆ ◆

■FLYING KIDS コメント

このたび、メンバーのSWING-Oより、「４月のツアーをもってFLYING KIDSのメンバーとしての活動から一旦離れたい」との申し出がありました。

そして、Elliより、同じく「4月のツアーをもって、バンドを卒業したい」との申し出がありました。

バンドとしても熟慮を重ねた結果、決して短くはなかった時間、共に歩んできた仲間の決断を尊重することにしました。

形は変わりますが、音楽は止まりません。

FLYING KIDSはこれからも進み続けます。５月以降も新体制でのライブ、新曲のリリースを計画していきます。

二人の新しい挑戦にエールを送るとともに、

これからのFLYING KIDSにも、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。

【FLYING KIDS】

◆ ◆ ◆

■SWING-O コメント

FLYING KIDS、個人的にも大好きな楽曲が数多くあるファンキーなバンド。そのバンドに2014年12月、ちょっとした縁からサポートさせていただくようになり、2017年9月からはメンバーとして関わらせていただきました。大好きな曲を自分のキーボードで弾ける、メンバーと一緒に新曲も作れるし地方行脚もできる、幸せな年月でした。そんな足かけ12年目になる2026年春のツアーでもってSWING-OはFLYING KIDSメンバーとしての活動をコールドスリープさせていただくことになりました。

自分のピアノトリオ45trio、そしていろんなプロデュースや制作やサポートにシフトしたいが為のコールドスリープを快く受け止めていただいた兄様方に感謝感謝です。これからもそれぞれのファンク〜ソウル道を極めていきましょう。自分が関わって産み落とすことができた曲、「ファンキー★スター」はこれからも演り続けてくださいねw

なにせ4月のツアーは熱くぶちかましましょう💪

Elliの最後の勇姿と共に目撃しに来てくださいね！！

【SWING-O (keyboards)】

◆ ◆ ◆

■Elli コメント

このたび、4月のツアーをもってFLYING KIDSを卒業することになりました。

気付けば10年という月日が流れ、振り返ってみると1人では見れなかった景色、出会い、成長の機会をたくさんいただきました。メンバーをはじめ、スタッフの方々、そしてファンの方々へ、この場をお借りして感謝の気持ちを伝えさせてください。

ありがとうございました。

今後は自身のブランド「Ellie Royale（エリーロワイヤル）」での活動を中心に、新しい表現の場に挑戦していきます。

ですが、音楽が私の中から消えることはありません。

一度きりの人生を、自分の意志で選び取りながら、これからも音楽への敬意とともに歩んでいきたいと思います。

【Elli (vocal, chorus) 】

◆ ◆ ◆

■FLYING KIDS メジャーデビュー35周年ツアー＜続いてゆくのかな、つづく＞ 日程：2026年4月4日（土）

会場：東京 Veats Shibuya

時間：開場16:00 開演17:00

詳細・問合せ：HOT STUFF PROMOTION

※チケット発売情報

https://eplus.jp/flyingkids/

https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27641 日程：2026年4月16日（木）

会場：名古屋 TOKUZO

時間：開場18:00 開演19:00

詳細・問合せ：JAILHOUSE

※チケット発売情報

https://www.jailhouse.jp/live/fk-tokuzo-260416/

※名古屋公演のイープラス プレオーダーは1/10（土）12:00〜受付

https://eplus.jp/flyingkids/ 日程：2026年4月17日（金）

会場：心斎橋 Music Club JANUS

時間：開場18:00 開演19:00

詳細・問合せ：サウンドクリエーター

※チケット発売情報

https://eplus.jp/flyingkids/

https://www.sound-c.co.jp/schedule/detail/10057/ 日程：2026年4月19日（日）

会場：岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

時間：開場15:00 開演15:30

詳細・問合せ：キャンディープロモーション岡山

※チケット発売情報

https://eplus.jp/flyingkids/

https://www.candy-p.com/web.php?menu=performance&cmd=artist&id=3187&pid=4919 日程：2026年4月25日（土）

会場：福岡 DRUM SUN

時間：開場17:30 開演18:00

詳細・問合せ：BEA

※チケット発売情報

https://l-tike.com/st1/flyingkids-official

https://www.bea-net.com/liveinformation/artist/2604flyingkids.html#link042501 日程：2026年4月26日（日）

会場：熊本 Django

時間：開場16:30 開演17:00

詳細・問合せ：BEA

※チケット発売情報

https://l-tike.com/st1/flyingkids-official

https://www.bea-net.com/liveinformation/artist/2604flyingkids.html#link042501