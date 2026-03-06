FLYING KIDS、4月ツアー最終公演をもってElli(Vo, Cho)が卒業。SWING-O(Key)はバンド活動休業
FLYING KIDSが、4月4日（土）東京 Veats Shibuyaから始まる＜FLYING KIDS メジャーデビュー35周年ツアー 続いてゆくのかな、つづく＞の最終公演となる4月26日（土）熊本Djangoをもって、Vo/ChoのElliが卒業、KeyのSWING-Oがバンド活動を休業することを発表した。
昨年2025年にはメジャーデビュー35周年を迎え、記念アルバム『希望のシッポ』をリリースし精力的な活動を続けていたFLYING KIDS。今回の発表にあたりバンドとElli、SWING-Oからのコメントが寄せられている。内容は以下。
◆ ◆ ◆
■FLYING KIDS コメント
このたび、メンバーのSWING-Oより、「４月のツアーをもってFLYING KIDSのメンバーとしての活動から一旦離れたい」との申し出がありました。
そして、Elliより、同じく「4月のツアーをもって、バンドを卒業したい」との申し出がありました。
バンドとしても熟慮を重ねた結果、決して短くはなかった時間、共に歩んできた仲間の決断を尊重することにしました。
形は変わりますが、音楽は止まりません。
FLYING KIDSはこれからも進み続けます。５月以降も新体制でのライブ、新曲のリリースを計画していきます。
二人の新しい挑戦にエールを送るとともに、
これからのFLYING KIDSにも、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。
【FLYING KIDS】
◆ ◆ ◆
■SWING-O コメント
FLYING KIDS、個人的にも大好きな楽曲が数多くあるファンキーなバンド。そのバンドに2014年12月、ちょっとした縁からサポートさせていただくようになり、2017年9月からはメンバーとして関わらせていただきました。大好きな曲を自分のキーボードで弾ける、メンバーと一緒に新曲も作れるし地方行脚もできる、幸せな年月でした。そんな足かけ12年目になる2026年春のツアーでもってSWING-OはFLYING KIDSメンバーとしての活動をコールドスリープさせていただくことになりました。
自分のピアノトリオ45trio、そしていろんなプロデュースや制作やサポートにシフトしたいが為のコールドスリープを快く受け止めていただいた兄様方に感謝感謝です。これからもそれぞれのファンク〜ソウル道を極めていきましょう。自分が関わって産み落とすことができた曲、「ファンキー★スター」はこれからも演り続けてくださいねw
なにせ4月のツアーは熱くぶちかましましょう💪
Elliの最後の勇姿と共に目撃しに来てくださいね！！
【SWING-O (keyboards)】
◆ ◆ ◆
■Elli コメント
このたび、4月のツアーをもってFLYING KIDSを卒業することになりました。
気付けば10年という月日が流れ、振り返ってみると1人では見れなかった景色、出会い、成長の機会をたくさんいただきました。メンバーをはじめ、スタッフの方々、そしてファンの方々へ、この場をお借りして感謝の気持ちを伝えさせてください。
ありがとうございました。
今後は自身のブランド「Ellie Royale（エリーロワイヤル）」での活動を中心に、新しい表現の場に挑戦していきます。
ですが、音楽が私の中から消えることはありません。
一度きりの人生を、自分の意志で選び取りながら、これからも音楽への敬意とともに歩んでいきたいと思います。
【Elli (vocal, chorus) 】
◆ ◆ ◆
■FLYING KIDS メジャーデビュー35周年ツアー＜続いてゆくのかな、つづく＞
日程：2026年4月4日（土）
会場：東京 Veats Shibuya
時間：開場16:00 開演17:00
詳細・問合せ：HOT STUFF PROMOTION
※チケット発売情報
https://eplus.jp/flyingkids/
https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27641
日程：2026年4月16日（木）
会場：名古屋 TOKUZO
時間：開場18:00 開演19:00
詳細・問合せ：JAILHOUSE
※チケット発売情報
https://www.jailhouse.jp/live/fk-tokuzo-260416/
※名古屋公演のイープラス プレオーダーは1/10（土）12:00〜受付
https://eplus.jp/flyingkids/
日程：2026年4月17日（金）
会場：心斎橋 Music Club JANUS
時間：開場18:00 開演19:00
詳細・問合せ：サウンドクリエーター
※チケット発売情報
https://eplus.jp/flyingkids/
https://www.sound-c.co.jp/schedule/detail/10057/
日程：2026年4月19日（日）
会場：岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
時間：開場15:00 開演15:30
詳細・問合せ：キャンディープロモーション岡山
※チケット発売情報
https://eplus.jp/flyingkids/
https://www.candy-p.com/web.php?menu=performance&cmd=artist&id=3187&pid=4919
日程：2026年4月25日（土）
会場：福岡 DRUM SUN
時間：開場17:30 開演18:00
詳細・問合せ：BEA
※チケット発売情報
https://l-tike.com/st1/flyingkids-official
https://www.bea-net.com/liveinformation/artist/2604flyingkids.html#link042501
日程：2026年4月26日（日）
会場：熊本 Django
時間：開場16:30 開演17:00
詳細・問合せ：BEA
※チケット発売情報
https://l-tike.com/st1/flyingkids-official
https://www.bea-net.com/liveinformation/artist/2604flyingkids.html#link042501
