世界の運命を左右する究極の対決へ―『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズン日本語版本予告解禁！
人気ドラマシリーズの最終章『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズン（シーズン5）より、日本語版本予告が解禁された。
【動画】登場人物たちが最後の戦いに向けて集結！ 『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズン日本語版本予告
『ザ・ボーイズ』は、極悪非道なスーパーヒーローたちと人間たちとの凄まじい戦いを描いた世界的大ヒットドラマシリーズ。
ガース・エニスとダリック・ロバートソンによるニューヨーク・タイムズのベストセラーコミックを原作とし、両者も製作総指揮を務め、製作総指揮兼ショーランナーのエリック・クリプキらが作り上げた。
そこは極悪非道スーパーヒーローの頂点に君臨するホームランダーが彼の気の赴くままに完全に支配している世界。彼らに抗っている人間たちのヒューイ、マザーズミルク、フレンチーは「自由キャンプ」に囚われている。
スーパーヒーローながら人間たちの味方になったアニー（スターライト）は圧倒的なスーパースターの勢力に抵抗しようと苦闘する。人間側だが異常な身体能力と再生能力を持ちキミコは行方不明だ。しかしボーイズのリーダーだったブッチャーが再登場し、全てのスーパーヒーローを抹殺するウイルスを使う覚悟を決めた時、世界とそこに生きる全ての人々を永遠に変える連鎖反応が始まる―。
本予告では、本作の登場人物たちが最後の戦いに向けて集結し、世界の運命を左右する究極の対決へと向かう姿が描かれている。
『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズンは、Prime Videoにて4月8日より独占配信開始。
