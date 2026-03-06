大瀧詠一が、3月21日にリリースされる渡辺満里奈アルバム『Ring-a-Bell』デラックスエディションのボーナストラックの内容を公開した。

1996年に「大瀧詠一」名義でプロデュースを手がけたミニアルバム『Ring-a-Bell』の発売30周年を記念して、未発表曲を追加しフルアルバムとなってリリースされる本作。大滝詠一の主催するナイアガラ・レコードのサブレーベル「Yoo-Loo」から発表されており、アーティスト活動時以外の裏方名義である大瀧詠一が全面プロデュースを担当した。フジテレビ系アニメ『ちびまる子ちゃん』第2期の初代オープニングテーマ「うれしい予感」のアルバムバージョンや、佐野元春が作詞作曲を手がけ、後に佐野自身や大滝詠一もカバーした「ダンスが終る前に」、大瀧詠一が初めてプロデュースしたアーティストである金延幸子「あなたから遠くへ」のカバーなども多数収録されている。

今作の発売30周年を記念して、2026年3月21日に発売される『Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition』は、2026年最新マスタリング音源を使用し音質が大きく改善。オリジナル盤に収録された6曲に加えて、ナイアガラ・レコード第一弾アーティストSUGAR BABEのメンバー・大貫妙子が書き下ろし、井上鑑が演奏・編曲で参加する「高い空遠い街」と、当時、大滝詠一が研究していた日本ポップスのルーツを渡辺と大滝が2人で歌唱した「冬の星座（Duet with 大滝詠一）」という2曲の未発表音源が収録される。

そして本日、通常盤CDのボーナスディスクに収録される楽曲が発表された。Disc2には、「うれしい予感 (TV Version)」や、渡辺満里奈本人のナレーションによる「LINER NOTES BY MARINA’S VOICE」、カラオケ、ライブといった貴重な音源から、オリジナル盤にコーラス参加したトータス松本（ウルフルズ）による、「金曜日のウソつき」の替え歌「正月のモチつき [feat. トータス松本]」や、渡辺、大滝、松本の3人による「うれしい予感 (Niagara Triangle 1996 Mix) [feat. 渡辺満里奈 トータス松本 大滝詠一]」というレアな音源も収録されるという。

3月21日に同時発売されるアルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』は、1976年の山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一の[トライアングル]によるスーパーセッションアルバムだが、『Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition』も、1996年の渡辺満里奈、トータス松本、大滝詠一という「新たなトライアングル」で形成された作品集に仕上がっているとのことだ。また、アルバム発売を記念して、30年前に制作された「うれしい予感」のMVが公開された。

https://youtu.be/47pBmIj6tfo

さらに、「うれしい予感 (Niagara Triangle 1996 Mix) [feat. 渡辺満里奈 トータス松本 大滝詠一]」は、3月8日に東京・両国国技館にて開催される＜J-WAVE TOKYO GUITAR JUMBOREE 2026＞の出張版「ナイアガラ盆踊り」で音源と振付が初披露されることが決定した。

◾️『Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition / 渡辺満里奈』

2026年3月21日発売

購入：https://OtakiEiichi.lnk.to/Ring_a_Bell_30th ○通常盤CD

SRCL-13588〜13589 3,960円（税込） ＜DISC-1＞

01「うれしい予感（アルバム・バージョン）」

作詞：さくらももこ / 作曲：大瀧詠一 / 編曲：CHELSEA / Strings Arrangement：井上鑑

02「金曜日のウソつき」

作詞：能地祐子 / 作曲：萩原健太 / 編曲：萩原健太 Cho：ウルフルズ、伊藤銀次

03「ばっちりキスしましょ」

作詞：Lee David / 日本語詞：能地祐子 / 作曲：Billy Rose / 編曲：井上鑑

04「ダンスが終る前に」

作詞・作曲：佐野元春 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑

05「高い空遠い街」

作詞・作曲：大貫妙子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑

06「冬の星座（Duet with 大滝詠一）」

作詞・作曲： William S. Hays / 日本語詞：堀内敬三 / 編曲：多羅尾伴内

07「約束の場所まで」

作詞：高木一江、能地祐子 / 作曲：平井夏美 / 編曲：嶋田陽一、杉真理

08「あなたから遠くへ」

作詞・作曲：金延幸子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑 ＜DISC-2＞Bonus Tracks

01 うれしい予感 (TV Version)

02 LINER NOTES BY MARINA’S VOICE

03 正月のモチつき [feat. トータス松本] 「金曜日のウソつき」歌詞翻案：伊藤銀次・トータス松本

04 ダンスが終る前に [feat.大滝詠一]

05 あなたから遠くへ (No Strings Mix)

06 うれしい予感 (Niagara Triangle 1996 Mix) [feat. 渡辺満里奈 トータス松本 大滝詠一]

07 金曜日のウソつき [Karaoke]

08 ばっちりキスしましょ [Karaoke]

09 ダンスが終る前に [Karaoke]

10 高い空遠い街 [Karaoke]

11 冬の星座 [Karaoke]

12 約束の場所まで [Karaoke]

13 あなたから遠くへ [Karaoke]

14 うれしい予感（アルバム・バージョン）[Karaoke]

15 それはぼくぢゃないよ (Live Version) [1992.09.14@渋谷CLUB QUATTRO]

16 うれしい予感 (Live Version) [2025.07.12@ Line Cube Shibuya]

17 ダンスが終る前に (Live Version) [2025.07.12@ Line Cube Shibuya] ○完全生産限定盤アナログレコード

SRJL-1188 4.950円（税込） [A Side]

01「うれしい予感（アルバム・バージョン）」

作詞：さくらももこ / 作曲：大瀧詠一 / 編曲：CHELSEA / Strings Arrangement：井上鑑

02「金曜日のウソつき」

作詞：能地祐子 / 作曲：萩原健太 / 編曲：萩原健太

Cho：ウルフルズ、伊藤銀次

03「ばっちりキスしましょ」

作詞：Lee David / 日本語詞：能地祐子 / 作曲：Billy Rose / 編曲：井上鑑

04「ダンスが終わる前に」

作詞・作曲：佐野元春 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑 [B Side]

05「高い空遠い街」

作詞・作曲：大貫妙子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑

06「冬の星座（Duet with 大滝詠一）」

作詞・作曲： William S. Hays / 日本語詞：堀内敬三 / 編曲：多羅尾伴内

07「約束の場所まで」

作詞：高木一江、能地祐子 / 作曲：平井夏美 / 編曲：嶋田陽一、杉真理

08「あなたから遠くへ」

作詞・作曲：金延幸子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑 ▼予約・購入特典

Amazon.co.jp（ECサイト）：メガジャケ

※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️上映会情報 『大滝詠一ナイアガラ50周年スペシャル 〜劇場初公開！激レア上映＆トークショー〜』

開催日：2026年3月27日（金）18:30 開場 19:00〜 上映開始（上映終了22:00）

※上映後、休憩をはさみトークショー（21:00頃〜22:00予定） 内容：劇場初公開！激レア映像 スタジオライブ 「Fussa 45 Studio Live 1976」

「大滝詠一セミナー」上映＆トークショー ゲスト：萩原健太（音楽評論家）、能地祐子（音楽評論家）

※ゲストは予告なく変更する場合がございますこと、予めご了承ください。

◾️『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』

2026年3月21日（土）発売 購入：https://OtakiEiichi.lnk.to/NIAGARA_TRIANGLE_vol.1 ◆完全生産限定盤ボックスセット

NIAGARA TRIANGLE Vol.1 VOX

CD3枚＋Blu-ray1枚＋ブックレット＋3方背ボックス仕様＋復刻B2サイズポスター

SRCL-13550〜13553 19,000円（税込）

※ブルーレイには『Fussa 45 Studio Live 1976』映像とハイレゾ音源が収録予定 ▼収録曲

＜Disc1 1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities＞

01 ドリーミング・デイ [feat. 山下達郎]

02 パレード [feat. 山下達郎]

03 遅すぎた別れ [feat. 山下達郎]

04 日射病 [feat. 伊藤銀次]

05 ココナツ・ホリデイ’76 [feat. 伊藤銀次]

06 幸せにさよなら [feat. 伊藤銀次]

07 新無頼横町 [feat. 伊藤銀次]

08 フライング・キッド [feat. 山下達郎]

09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. 大滝詠一]

10 夜明け前の浜辺 [feat. 大滝詠一]

11 ナイアガラ音頭 [feat. 布谷文夫]

[Singles]

12 幸せにさよなら（シングル・バージョン）[feat. 山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一]*

13 ドリーミング・デイ（シングル・バージョン）[feat. 山下達郎]*

14 ナイアガラ音頭（シングル・バージョン）[feat. 布谷文夫]*

15 あなたが唄うナイアガラ音頭*

[Rarities]

16 ココナツ・ホリデイ3日目*

17 真室川ソウル

18 日射病 (Bathroom Version) [feat. 伊藤銀次]

*mono ＜Disc2 1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix＞

01 ドリーミング・デイ (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]

02 パレード (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]

03 遅すぎた別れ (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]

04 日射病 (1986 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]

05 ココナツ・ホリデイ’76 (1986 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]

06 幸せにさよなら (1986 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]

07 新無頼横町 (1986 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]

08 フライング・キッド (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]

09 夜明け前の浜辺 (1986 Re-Mix Version) [feat. 大滝詠一]

10 ナイアガラ音頭 (1986 Re-Mix Version) [feat. 布谷文夫]

11 幸せにさよなら (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一] ＜Disc3 1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke＞

01 ドリーミング・デイ (1995 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]

02 パレード (1995 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]

03 日射病 (1995 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]

04 幸せにさよなら (1995 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]

05 フライング・キッド (1995 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]

06 FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [feat. 大滝詠一]

07 ナイアガラ音頭 (1995 Re-Mix Version) [feat. 布谷文夫]

08 幸せにさよなら（山下＆大滝ヴォーカル・バージョン）[feat. 山下達郎 & 大滝詠一]

09 ドリーミング・デイ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]

10 パレード (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]

11 遅すぎた別れ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]

12 日射病 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]

13 幸せにさよなら (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]

14 新無頼横町 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]

15 フライング・キッド (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]

16 FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]

17 ナイアガラ音頭 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] ＜Disc-4:ブルーレイ＞

スタジオライブ映像 [Fussa 45 Studio Live 1976]5.1chミックス

Disc-1〜Disc-3収録楽曲のハイレゾ・リマスタリング音源 ◆完全生産限定盤アナログレコード

※重量盤1枚組 / 2026年最新リマスター音源使用

SRJL-1178 4,400円（税込）

▼収録曲

Side-1(A)

01 ドリーミング・デイ [feat. 山下達郎]

02 パレード [feat. 山下達郎]

03 遅すぎた別れ [feat. 山下達郎]

04 日射病 [feat. 伊藤銀次]

05 ココナツ・ホリデイ’76 [feat. 伊藤銀次]

Side-2(B)

06 幸せにさよなら [feat. 伊藤銀次]

07 新無頼横町 [feat. 伊藤銀次]

08 フライング・キッド [feat. 山下達郎]

09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. 大滝詠一]

10 夜明け前の浜辺 [feat. 大滝詠一]

11 ナイアガラ音頭 [feat. 布谷文夫] ◆通常盤CD

SRCL-13554〜13555 4,200円（税込）

CD+DVDの2枚組

▼収録曲

Disc-1

01 ドリーミング・デイ [feat. 山下達郎]

02 パレード [feat. 山下達郎]

03 遅すぎた別れ [feat. 山下達郎]

04 日射病 [feat. 伊藤銀次]

05 ココナツ・ホリデイ’76 [feat. 伊藤銀次]

06 幸せにさよなら [feat. 伊藤銀次]

07 新無頼横町 [feat. 伊藤銀次]

08 フライング・キッド [feat. 山下達郎]

09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. 大滝詠一]

10 夜明け前の浜辺 [feat. 大滝詠一]

11 ナイアガラ音頭 [feat. 布谷文夫]

[Singles]

12 幸せにさよなら（シングル・バージョン）[feat. 山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一]*

13 ドリーミング・デイ（シングル・バージョン）[feat. 山下達郎]*

14 ナイアガラ音頭（シングル・バージョン）[feat. 布谷文夫]*

15 あなたが唄うナイアガラ音頭*

[Rarities]

16 ココナツ・ホリデイ3日目*

17 真室川ソウル

18 日射病 (Bathroom Version) [feat. 伊藤銀次]

*mono Disc-2 (DVD)

『Fussa 45 Studio Live 1976』映像収録 ▼予約・購入特典

Amazon.co.jp（ECサイト）

VOX（SRCL-13550〜13553）対象特典 オリジナル巾着

アナログレコード,通常盤CD（SRJL-1178,SRCL-13554〜13555）対象特典 メガジャケ

Sony Music Shop：ミニハンドタオル

タワーレコード：ポストカード

楽天：アクリルキーホルダー

セブンネット：コースター

