ASH DA HERO、シングル「BELIEVERS」を5月リリース＋表題曲がTVアニメ『ウィストリア』オープニング主題歌に決定
ASH DA HEROが5月27日、ニューシングル「BELIEVERS」をリリースすることが発表となった。表題曲はTVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2のオープニング主題歌に決定しており、バンドとしては2024年以来2年ぶりのアニメタイアップとなる。
新曲「BELIEVERS」は今回もサウンドプロデューサーにRyo “Lefty” Miyataを迎えて制作されたもの。疾走感あふれるバンドサウンドに、劣等感や葛藤を抱えながらも前へ進もうとする強い意志を込めた歌詞が乗り、彼らならではのストレートで熱量の高いロックナンバーとして完成した。
放送に先立って本日3月6日0時、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2の最新PVが公開となった。同映像では新曲「BELIEVERS」の音源も一部聴くことが可能だ。なお、オープニング主題歌にして新曲「BELIEVERS」はアニメのテレビ放送に合わせて4月13日より先行配信がスタートする。
CD収録曲は全6曲。カップリングには、ASH DA HERO始まりの楽曲「Prologue」をバンド結成10年の現在地と重ねてニューバージョンとして再構築した楽曲や、親交の深いGYROAXIAの楽曲でASHが作詞作曲を手掛けた「MANIFESTO」のセルフカバーも収録。主題歌以外にも、活動の原点や交流など彼らの幅広い世界観を楽しめる作品となる。
初回限定盤には、2025年11月8日に開催したワールドツアーファイナルにして10周年記念公演となったKT Zepp Yokohama公演収録のBlu-ray Discが付属する。シングルのジャケットに使用されたのは、本作のために描き下ろされたウィルの美麗イラストだ。
これら情報公開に合わせて、新たなアーティスト写真も発表となった。各ストアでシングル「BELIEVERS」を予約・購入すると最新アーティスト写真やアザーカットなどを使った特典が付属するとのことだ。以下に新曲「BELIEVERS」とアニメタイアップに関するASH (Vo)のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「TVアニメ『杖と剣のウィストリア』シーズン2 オープニング主題歌を担当します。ASH DA HEROです。元々原作の大ファンだったので、主題歌を任せていただけたことを大変嬉しく、光栄に思っています。
衝撃の展開が待ち受けるシーズン2。ウィストリアへの愛とウィルたちへのエールを込めて書き下ろした楽曲「BELIEVERS」 。
この歌がアナタにとっても
“一振りの勇気”となりますように。
よろしくお願いします！」
──ASH (Vo / ASH DA HERO)
◆ ◆ ◆
■3rd シングル「BELIEVERS」
CD：2026年5月27日(水) 発売
配信：2026年4月13日(月) 開始
※楽曲「BELIEVERS」
配信リンク：https://lnk.to/ADH_BELIEVERS
©大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
LAMR-34042 7,150円(税込)
予約リンク : https://lnk.to/LAMR-34042
▼CD収録内容
01.BELIEVERS
02.MANIFESTO
03.Prologue -New Version-
04.BELIEVERS instrumental
05.MANIFESTO instrumental
06.Prologue -New Version- instrumental
▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ
＜ASH DA HERO “WORLD TOUR” 2025 FINAL 〜10th ANNIVERSARY Special〜＞2025年11月8日 KT Zepp Yokohama公演
【通常盤(CD)】
LAMR-4042 2,200円(税込)
予約リンク : https://lnk.to/LAMR-4042
▼CD収録内容
01.BELIEVERS
02.MANIFESTO
03.Prologue -New Version-
04.BELIEVERS TV size
05.MANIFESTO instrumental
06.Prologue -New Version- instrumental
●店舗特典一覧
・VAMPROSE STORE：オリジナル A4サイズ クリアファイル(アーティスト写真使用)
・A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART：A5アーティストフォト(アーティスト写真使用)
・Amazon.co.jp：メガジャケ (形態別ジャケット写真使用)
・アニメイト：ましかくブロマイド(『杖と剣のウィストリア』版権イラスト使用)
・HMV&BOOKS online・HMV店舗：アーティストフォト(アーティスト写真使用)
・セブンネットショッピング：ステッカー(ASH DA HEROロゴ使用)
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む／一部店舗除く)：B2ポスター
・楽天ブックス：アクリルコースター(初回限定盤ジャケット写真使用)
※一部実施のない店舗もございます。
※特典の有無についての詳細は各店舗へご確認をお願いいたします。
※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。
■『杖と剣のウィストリア』Season2
放送開始：2026年4月12日(日)から
放送局：TBS系全国28局ネットにて
※毎週日曜ごご4時30分放送開始
※放送終了後ごご５時30分から各配信サービスにて順次配信開始予定
※4月5日(日)には『杖と剣のウィストリア』特別総集編を放送
■＜ASH DA HERO CONCEPT LIVE 2026 “解放区”＞
▼vol.1「LOVE / HATE」
4月24日(金) 東京・Spotify O-WEST
open18:15 / start19:00
▼vol.2「LADIES NIGHT-女祭り-」※女性限定
5月15日(金) 東京・青山RizM
open18:30 / start19:00
▼vol.3「BROTHERS NIGHT-男祭り-」※男性限定
5月16日(土) 東京・青山RizM
open18:30 / start19:00
▼vol.4「BALLAD -Acoustic-」※アコースティックLIVE
6月17日(水) 東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
open18:30 / start19:00
サポートミュージシャン：香取真人(G)、木下陽介(Key / リーブル)
▼vol.5「MESSAGE -Acoustic-」※アコースティックLIVE
6月18日(木) 東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
open18:30 / start19:00
サポートミュージシャン：香取真人(G)、木下陽介(Key / リーブル)
詳細：https://ashdahero.com/contents/14689
■イベント＜BEYOND SCENE＞
【福岡公演】
5月3日(日) Zepp Fukuoka
open16:00 / start17:00
出演：ASH DA HERO / H△G / ZAQ / 藍井エイル
Opening ACT：NEOPANDA
【札幌公演】
5月9日(土) Zepp Sapporo
open16:00 / start17:00
出演：ASH DA HERO / ZAQ / 明くる夜の羊
Opening ACT：ガラスの靴は落とさない
【名古屋公演】
5月30日(土) Zepp Nagoya
open17:00 / start18:00
出演：ASH DA HERO / H△G / 藍井エイル and more…
▼チケット
前売 5,500円(税込)
【プレリクエスト先行(ローソンチケット)】
受付期間：3月6日(金)12:00〜
受付URL：https://l-tike.com/beyondscene26/
