サッカー界のスター、デビッド・ベッカムの長男ブルックリンが絶縁を宣言した後、ベッカム一家を取り巻く不和説が続く中、ベッカム夫妻が息子の誕生日を公に祝った。

デビッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫婦は、4日にそれぞれのインスタグラムで息子の幼少期に一緒に撮った写真を公開し、27歳の誕生日を迎えた息子ブルックリンの誕生日を祝った。

デビッドは「きょうで27歳。誕生日おめでとう、バースト（ブルックリンの愛称）。私たちは君を愛しているよ」と書き、ビクトリアは「幸せな27歳の誕生日を迎えてね。私たちはあなたをとても愛している」と書いた。

ただし、2人はブルックリンのアカウントを直接タグ付けしていなかったため、一部では「息子にブロックされてタグ付けできなかったのではないか」という推測も出ている。

ベッカム夫妻が公に関係修復を図る姿勢を示したが、ブルックリンの反応は依然として冷たいままだ。米TMZはベッカム家族の事情に詳しい情報筋が「ブルックリンはベッカム夫妻と依然として連絡を絶っている。ブルックリンは誕生日にも親に連絡しなかった」と話したと報じた。

ベッカム一家の不和説は、ブルックリンが2022年に米国財閥ネルソン・フェルツの娘で女優のニコラ・ペルツと結婚したことから表面化した。ニコラとヴィクトリア・ベッカムの摩擦がきっかけになったと伝えられている。その後、ブルックリンは1月にインスタグラムで「生涯、両親は私をコントロールしてきた。家族と和解したくない」と述べ、公に絶縁を宣言したことで対立が深刻化した。