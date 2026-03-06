2月に妊娠を報告・筧美和子「2ヶ月間くらい地獄」 妊婦生活・母となる中での心境の変化を明かす「ママのお顔ですね」
第1子妊娠中の俳優・タレントの筧美和子（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。心境の変化やつわりなど、妊婦生活について語っている。
【動画】「初めてのことですごい戸惑った」妊婦生活・心境の変化を語る筧美和子
筧は「Miwako Kakei Podcast（仮）現在、YouTube・Spotify・Appleにて配信中。毎週日曜日更新予定Ep.1『つわりとビール』」とポッドキャストの配信を始めたことを明かし、友人のまいさんと妊娠初期のつわりについて「2ヶ月間くらい地獄だった」と話した。
動画でまいさんから「つわりとか結構ありました？」と問いかけられた筧は、当時の過酷な状況を「私の場合は、2ヶ月間くらいがなんかもう地獄みたいな」「終わりのない二日酔いみたいな」と振り返った。
当初、二日酔いの経験から「寝たら治るでしょう」と前向きに捉えていたという。しかし、起きても体調は回復せず、むしろ「もっと気持ち悪くなってる」と、予測不可能な体調の変化に苦しんだ日々を明かしている。
また、別の投稿では「身ごもりました」と改めて報告し、母となる中での心境の変化についても言及した。「ここまで人に頼ったり、甘えたり」「自分を大事にするイコールこの子を大事にするみたいな」「向き合える機会にもなった」と、自分自身をいたわることが子どもを守ることに直結すると気づき、妊娠をきっかけに周囲への接し方が変わったという。
第1子の妊娠ということもあり、未知の体験に「初めてのことですごい戸惑ったな」と率直な胸の内を明かした。しかし「すごい良い経験になったなって思う」「自己愛と向き合った期間でもあるかもと思いました」と、戸惑いもポジティブに捉え、清々しい表情を見せた。
コメント欄には「ママのお顔ですね」「めちゃめちゃ柔らかい雰囲気なりましたね」「幸せオーラ出まくってお肌キラキラ」「お身体大事にしてください」「バブみが増して可愛い」などの反響が集まっている。
筧は、2025年3月3日に結婚を発表。26年2月1日に第1子の妊娠を報告した。
【動画】「初めてのことですごい戸惑った」妊婦生活・心境の変化を語る筧美和子
筧は「Miwako Kakei Podcast（仮）現在、YouTube・Spotify・Appleにて配信中。毎週日曜日更新予定Ep.1『つわりとビール』」とポッドキャストの配信を始めたことを明かし、友人のまいさんと妊娠初期のつわりについて「2ヶ月間くらい地獄だった」と話した。
当初、二日酔いの経験から「寝たら治るでしょう」と前向きに捉えていたという。しかし、起きても体調は回復せず、むしろ「もっと気持ち悪くなってる」と、予測不可能な体調の変化に苦しんだ日々を明かしている。
また、別の投稿では「身ごもりました」と改めて報告し、母となる中での心境の変化についても言及した。「ここまで人に頼ったり、甘えたり」「自分を大事にするイコールこの子を大事にするみたいな」「向き合える機会にもなった」と、自分自身をいたわることが子どもを守ることに直結すると気づき、妊娠をきっかけに周囲への接し方が変わったという。
第1子の妊娠ということもあり、未知の体験に「初めてのことですごい戸惑ったな」と率直な胸の内を明かした。しかし「すごい良い経験になったなって思う」「自己愛と向き合った期間でもあるかもと思いました」と、戸惑いもポジティブに捉え、清々しい表情を見せた。
コメント欄には「ママのお顔ですね」「めちゃめちゃ柔らかい雰囲気なりましたね」「幸せオーラ出まくってお肌キラキラ」「お身体大事にしてください」「バブみが増して可愛い」などの反響が集まっている。
筧は、2025年3月3日に結婚を発表。26年2月1日に第1子の妊娠を報告した。