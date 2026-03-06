犬に絶対NGな『春の植物』５選

心地よい陽気の春には、愛犬との散歩も気持ちよく感じますよね。しかし、そんな春の屋外には、犬にとって危険な植物が紛れ込んでいることも……。ここでは、犬に絶対NGな春の植物と起こり得るトラブルを解説します。

1.福寿草

福寿草とは、タンポポに似た黄色い小さな花を咲かせる草花です。道路脇などにも生えるため、散歩中に見かける飼い主さんは多いでしょう。

そんな見慣れた福寿草は、強力な毒性を持つ植物です。食べてしまうと、嘔吐や下痢などの症状、呼吸困難、心臓麻痺などを引き起こす恐れがあるので、命にも関わる危険な植物に分類されます。

2.オオキバナカタバミ

春になると、道端などで見かけることの多くなるオオキバナカタバミ。実は可愛らしい黄色い花を咲かせるこの植物もシュウ酸カルシウムを多く含む毒性の強い植物です。

犬が食べてしまった場合、嘔吐や下痢、よだれ、最悪の場合、腎不全を引き起こす危険もあるので、口に含まないように注意してください。

3.アサガオ

5月ごろから少しずつ見かけることの増えるアサガオは、強い毒性を持つ植物として有名です。嘔吐や下痢などの消化器症状だけでなく、瞳孔拡大や幻覚といった症状を引き起こすこともあります。

嘔吐や下痢の症状が重症化すると、脱水症状などの命に関わる症状を招く危険もあるので、非常に危険です。

4.スイセン

花壇や畑で見かけるようになるスイセンは、犬の顔が届く高さに植えられていることも多いため、植物の中でも誤飲の危険が高い植物です。

そんなスイセンには、猛毒が含まれています。犬が摂取することで、嘔吐や下痢、腹痛、よだれ、呼吸困難などを引き起こし、重症化すると昏睡状態に陥ったり、心不全により死亡するリスクも懸念されます。

5.ナガミヒナゲシ

薄いピンク色の花を咲かせる可愛らしいナガミヒナゲシは、花壇だけでなく、飛んできた種子が発芽して道端に咲いていることもあります。

しかし、可愛らしい見た目とは裏腹に、実は毒性を持つ植物です。犬が食べてしまうと、嘔吐や下痢、腹痛などを引き起こし、触れるだけでも皮膚炎を発症することもあります。

鉢植えや花壇に咲く危険な春の植物たち

他にも以下の春の植物が犬にとって危険です。

チューリップ ムスカリ スズラン ヒヤシンス

公園や道端の花壇に植えられていることも多いので、うっかり花や茎を口に含まないように注意してください。

春のお散歩で気をつけるべきこと

春のお散歩時には、さまざまな場所で草花を見ることが増えるでしょう。しかし、その中には、犬にとって毒性の強い植物も多く存在します。

春のお散歩では、安全だと確実にわかる植物以外には近づかせない、花壇は足早に通り過ぎる、草むらには入らないことが大切です。

うっかり口にしてしまうと、体調不良や命に関わる重篤な症状を招くリスクもあるので、不用意に近づかないのが賢明でしょう。

まとめ

春は可愛い草花を間近で見ることができる季節ですが、愛犬と散歩する飼い主さんにとっては、さまざまな場所に危険が潜んでいます。犬にとって毒性のある植物を把握し、その上で不用意に近づかないように飼い主が配慮しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)