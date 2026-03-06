スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、3月5日午前11時から15日まで開催している。

設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は5月7日から2027年3月10日まで、路線により対象外期間も設定されている。

スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。3月には東京/羽田に乗り入れる。

・東京/成田発着

台北/桃園（15,000円／25,500円）、シンガポール（15,900円／35,000円）、コタキナバル・クアンタン・マラッカ・コタバル（18,000円）、クチン・シブ・マラッカ・コタバル（18,500円）、スラバヤ（19,000円／50,000円）、プカンバル・ジャカルタ・イポー・クルタジャティ・パダン・スマラン・パレンバン（19,000円）、クアラルンプール（20,000円／42,000円）、ペナン（20,000円）、デンパサール（21,000円／43,000円）、ジョグジャカルタ・マカッサル・バリクパパン・メダン・ラブアンバジョ（21,000円）、チェンライ（23,000円）、パース（30,500円／66,000円）、サムイ（31,000円）、メルボルン（32,500円／69,000円）、シドニー（33,500円／70,000円）

・東京/羽田発着

シンガポール（17,000円／36,000円）、スマラン・パレンバン（19,000円）、イポー・シブ・コタバル（20,000円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル・クチン・コラキナバル（20,500円）、クアラルンプール（21,000円／43,000円）、デンパサール（21,000円／44,000円）、スラバヤ（21,000円／51,000円）、ジョグジャカルタ・マカッサル・バリクパパン・ジャカルタ・メダン・ラブアンバジョ（21,000円）、ランカウイ・クアンタン・マラッカ（21,500円）、ペナン（22,000円）、チェンライ（27,000円）、パース（32,000円／68,000円）、サムイ（32,000円）、シドニー・メルボルン（33,500円／72,000円）

・大阪/関西発着

シンガポール（16,000円／36,500円）、クアラルンプール（19,000円／42,500円）、マラッカ・コタバル（19,000円）、ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン（19,500円）、クチン・コタキナバル・シブ（20,000円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル・ジャカルタ・スマラン・パレンバン・メダン（20,500円）、デンパサール（21,500円／44,000円）、スラバヤ（21,500円／51,000円）、マカッサル・バリクパパン（21,500円）、ジョグジャカルタ（22,500円）、ラブアンバジョ・チェンライ（25,500円）、パース（29,500円／66,000円）、サムイ（29,500円）、シドニー・メルボルン（33,500円／73,000円）

・沖縄/那覇発着

シンガポール（17,000円）、スマラン・パレンバン（19,000円）、ランカウイ・マラッカ（20,000円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル・コタキナバル・クアンタン（20,500円）、マカッサル・バリクパパン・デンパサール・ジャカルタ・スラバヤ・メダン・チェンライ・ペナン・ジョグジャカルタ（21,000円）、クチン・シブ・コタバル（21,500円）、イポー（22,000円）、サムイ（27,000円）、クアラルンプール・パース（32,000円）、シドニー・メルボルン（33,500円）

・札幌/千歳発着

台北/桃園（19,000円／30,000円）