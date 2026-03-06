俳優の山下智久さんは3月3日、自身のInstagramを更新。モデル撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山下智久さん公式Instagramより）

俳優の山下智久さんは3月3日、自身のInstagramを更新。ファッションブランド「DIOR（ディオール）」の撮影風景を披露しました。

【写真】山下智久のDIORショット

「いつも通りに素敵ですね！」

山下さんは「Behind with Dior @diorbeauty」とつづり、7枚の写真を投稿。同ブランドの撮影に臨んだ際のオフショットで、ネイビーを基調とした春を感じる洗練されたコーディネートを披露しています。1枚目は上半身ショット。手に同ブランドのアイテムを持ちポーズを決めています。長い前髪が顔にかかり、大人の色気が漂う姿です。

ファンからは、「相変わらずイケメンですねぇ」「久々のGジャンスタイルも似合ってるよ」「いつも通りに素敵ですね！」「撮影風景、沢山見せてくれてありがとうございます」「う〜ん　麗しい」「かっこよすぎて倒れそう…」と、絶賛の声が集まりました。

「さすがの貫禄」

11日には東京・代官山にオープンした「ディオール バンブー パビリオン」を訪れた際の写真を公開していた山下さん。ファンからは、「かっこいいです」「さすがの貫禄」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)