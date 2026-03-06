【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 「野生動物」がヒント
言葉のパズルで思考をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、自然界の生き物から日用品の素材、さらには懐かしい学校生活のワンシーンまで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。
はい□□
□□める
ま□□らえ
□□じー
ヒント：サバンナなどの乾燥地帯に生息し、特徴的な鳴き声を持つ野生動物を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えな」を当てはめると、次のようになります。
はいえな（ハイエナ）
えなめる（エナメル）
まえならえ（前ならえ）
えなじー（エナジー）
たくましい生命力を持つ「ハイエナ（はいえな）」や、硬質な輝きを放つ「エナメル（えなめる）」の中に、整列時の号令でおなじみの「前ならえ（まえならえ）」や、活力そのものを指す「エナジー（えなじー）」が隠れていました。カタカナ語と日本語の日常表現が混ざり合う、少しトリッキーな組み合わせでしたが、音の響きを頼りにすると意外なつながりが見えてきます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自然界の生き物から日用品の素材、さらには懐かしい学校生活のワンシーンまで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
はい□□
□□める
ま□□らえ
□□じー
ヒント：サバンナなどの乾燥地帯に生息し、特徴的な鳴き声を持つ野生動物を何といいますか？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：えな正解は「えな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「えな」を当てはめると、次のようになります。
はいえな（ハイエナ）
えなめる（エナメル）
まえならえ（前ならえ）
えなじー（エナジー）
たくましい生命力を持つ「ハイエナ（はいえな）」や、硬質な輝きを放つ「エナメル（えなめる）」の中に、整列時の号令でおなじみの「前ならえ（まえならえ）」や、活力そのものを指す「エナジー（えなじー）」が隠れていました。カタカナ語と日本語の日常表現が混ざり合う、少しトリッキーな組み合わせでしたが、音の響きを頼りにすると意外なつながりが見えてきます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)