「令和美女なのすごい」板野友美＆前田敦子、仲良しショットに反響！ 「世界一レベチで超かわいい」
タレントの板野友美さんは3月3日、自身のInstagramを更新。俳優の前田敦子さんとのツーショットを披露しました。
【写真】板野友美＆前田敦子のツーショット
1〜4枚目はクールな表情で顔を寄せ合い、5枚目ではアイテムをたくさん手に持ち砕けた笑顔を見せる2人です。長年の仲の良さが伝わってくるショットとなっています。
また、「他人気アイテムを3月10日(火)21時から敦子とインスタライブで紹介するよ」と、アイテム紹介のインスタライブの予告もしました。
ファンからは、「今日もセレブで黒コーデおしゃれで可愛いね」「敦友かわいすぎるよぉ」「あつとも嬉しいー！！！」「令和美女なのすごい」「あつとも可愛い」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一レベチで超かわいい」と、絶賛の声が続出しています。
(文:中村 凪)
「敦友サイキョーですね〜」板野さんは「ずっと愛用してるRMKファンデ」とつづり、前田さんとのツーショットを5枚公開。コスメブランド「RMK」のPR投稿で、2人は黒いトップスを着用し、同ブランドのファンデーションを手にしています。
自社ブランドの新作を披露自身のInstagramで仕事のオフショットやプライベートなどをたびたび公開している板野さん。2月19日の投稿では「なんまいめ？ Rosy luce 26SSの新作」とつづり、自身が手掛けるブランドの新作を紹介しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)