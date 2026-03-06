新“おはキッズ”5人を発表 新中学1、2年生の男女【一覧】
“おーはー！”でおなじみの子供向け情報バラエティ番組・テレ東系列『おはスタ』の2026年度の新しいおはキッズが決定した。
【写真】“先輩”にはこんな人も…「懐かしすぎる！」ゴリと木村昴
“おはキッズ”は、24年度から誕生した、中学生から構成される男女混合ユニット。視聴者（小学生）の友達であり、ちょっぴり先輩的存在の番組アシスタントとして、子供たちが元気に一日をスタートできるよう、明るく・前向きな姿勢でさまざまな事に挑戦している。
今回決定した5人は現在のおはキッズからバトンを受け継ぎ、おはスタ生放送への出演にとどまらず、ロケやイベントへの参加、歌唱活動などにもチャレンジしていく。
■2026年度おはキッズ
伊藤 絢(いとう あや)／新中学2年生
鬼頭 誠斗(きとう まこと)／新中学1年生
田口 旺聖(たぐち おうせい)／新中学1年生
村木 伶音(むらき れお)／新中学1年生
三井名 武尊(みいな たける)／新中学1年生
【写真】“先輩”にはこんな人も…「懐かしすぎる！」ゴリと木村昴
“おはキッズ”は、24年度から誕生した、中学生から構成される男女混合ユニット。視聴者（小学生）の友達であり、ちょっぴり先輩的存在の番組アシスタントとして、子供たちが元気に一日をスタートできるよう、明るく・前向きな姿勢でさまざまな事に挑戦している。
■2026年度おはキッズ
伊藤 絢(いとう あや)／新中学2年生
鬼頭 誠斗(きとう まこと)／新中学1年生
田口 旺聖(たぐち おうせい)／新中学1年生
村木 伶音(むらき れお)／新中学1年生
三井名 武尊(みいな たける)／新中学1年生