林修、妻と”貴重共演” 産婦人科医・林裕子氏が“妊活”熱血授業…妻の登場で意外な一面披露『日曜日の初耳学』
林修がMCを務めるMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）の8日放送回に、林の妻で産婦人科医・林裕子氏が出演。妊活授業を行う。
【動画】「私の妻です」紹介にスタジオ驚がく！貴重な共演を果たす林修と妻の林裕子氏
今回、“妊活”をテーマに＜熱血授業＞を展開するのは、産婦人科医・林裕子先生。林が「私の妻です」と紹介すると、教室に集まった生徒役ゲストは「ええ〜〜〜〜〜っ！」と仰天する。
授業を受けるのは、妊活初心者・横山由依＆後上翔太夫妻、妊活経験のある石川あんな＆ゆってぃ夫妻、わが子への性教育に備えて知識をつけたい二児の母・関根麻里、独身の山本浩司という顔ぶれ。
まず裕子先生が紹介するのは、妊活経験者500人に聞いた調査で「以前から子どもが欲しかった」と答えたのは約半数、というデータ。独身時代や結婚当初は妊娠を希望していなかったカップルも少なくないという。大切なのは、いつか妊娠を望んだ時のために、日頃から自分の体を整えておくこと。今すぐ妊娠を希望している人だけでなく、独身の方や「今はまだ」という方にとっても、将来の選択肢を広げるための大切な知識を届ける。
2026年の健康管理において関心が高まっている“ブライダルチェック”と“プレコン（プレコンセプションケア）”。日々の食事や睡眠、習慣が体にどう影響するのか。中には、良かれと思ってやっている習慣が、実は健やかな体づくりにおいて逆効果になることも…。男女それぞれが自分の体を知り、日々の健康維持にも役立つ「妊娠に向けての健康管理のポイント」を専門医の視点で語る。
そんな今回、もう一つの見どころは林の意外な一面。産婦人科医である妻・裕子先生の登壇に、平常心を保てない林が、操作ミスを連発するなど別人のようにドギマギ。「自分も妊活経験者」と胸を張る林に対し、裕子先生からの愛ある“指導”が入ると、ぐうの音も出ない状態に…。生徒たちに翻弄され、「家庭での力関係」が透けて見えるような、ほほ笑ましくも新鮮な林が見られる貴重な60分となっている。
