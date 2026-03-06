周囲と差をつける行動習慣は何か。5つの仕事を掛け持つ時間管理コンサルタントの石川和男さんは「昼休みは年間270時間程度、食事と休憩のためだけに過ごすか、自分の未来に影響を及ぼすことをやり続けるかによって、人生は大きく変わる。宅地建物取引士の資格に挑戦するとき、この270時間を有効活用するために、大好きなラーメンやそばを食べるのをやめた」という――。

■人生を大きく変える昼休みの使い方

あなたは、昼休みをどのように過ごしていますか？

昼休みの過ごし方で、あなたの人生は大きく変わります。

同僚とオフィス街にある飲食店で長蛇の列に並ぶ。営業途中に一人で郊外にあるラーメン屋で大盛りを食べ、食後は車で爆睡。これは以前の私の昼休みの過ごし方です。こんな過ごし方をしていると、仕事が遅いリーダーから抜け出せません。

昼休みは通常1時間。年間270日働くと270時間にもなります。1日8時間労働で約33日分。実に1カ月以上。この270時間を、食事と休憩のためだけに過ごすか、それとも自分の未来に影響を及ぼすことをやり続けるかによって、あなたの人生は大きく変わります。

自分の未来に影響を及ぼすことを毎日やり続ければ、その他大勢のリーダーと差がつき、仕事が速いリーダーになるのです。

以前勤めていた会社で、私が北海道の本社から埼玉支店に転勤したのは20代のときでした。独身で「たまごっち」を育てることだけが楽しみだった頃です。

支店の事務部門は6名で、私以外は全員40代。入社3年目の私は、経験豊富な諸先輩方に実務的能力では太刀打ちできません。そこで、本社にいるときは食事と睡眠しかしていなかった昼休みを、支店では専門的能力を養う勉強の時間に変えました。

昼食をさっさと済ますと、建設業法、民法、商法などの法律書を読みあさりました。すると、今まで経験だけに頼って仕事をしていた諸先輩方から、法律的見地での意見を聞かれるようになったのです。

■時間を作るために、ラーメンをやめる

本社にいたときは、やることがなく、自動車保険の約款を見て過ごしていました。しかし、「人に必要とされている」「人に認められている」「人の役に立っている」という実感を得られただけで、ますます勉強に身が入ったのです。

さらに諸先輩方のすすめもあり、宅地建物取引士の資格に挑戦することになりました。しかし期限は3カ月。しかも独学。試験までにやらなければならない項目を日数で割ったら……もう両手で昼食を食べている暇はありませんでした。

ラーメン、スパゲティ、うどん、そば……麺類大好き、しかも大盛りでしたが、箸やフォークで食べるものは全面禁止にしました。

食べていいのは、おにぎりにサンドイッチ、そして、からあげクン。要は、容器を押さえないで片手で食べられるものだけです。もう片方の手はテキストを開くために使うのです。

昼休みを有効活用することにより、無事、試験に合格しました。

リーダー、とくにプレイングマネージャーは激務です。

しかし、忙しいと嘆いていても何も変わりません。時間を作るためには、今までやってきた何かをやめなければ新しいことはできません。昼休みはラーメンをやめて、おにぎり片手に勉強する。それだけで、年間270時間を確保できるのです。

■左手におにぎり、右手にテキスト、心に野望

また時間の使い方には、目の前にある一つのことに集中する使い方と、同時に物事を行う使い方があります。

歯を磨きながら自己啓発の動画を見る。お手洗いで新聞を読む。通勤電車でビジネス書を読む。食事しながらミーティングをする。スポーツジムで自転車をこぎながら英語の音声を聴く。

朝風呂に入りながら事業計画を練る。もちろん、「オールナイトニッポン」などのラジオを聴きながらの勉強はNGです。

組み合わせにもよりますが、一度に2つや3つのことを行うこともできます。その代表が左手におにぎり、右手にテキスト、そして心に野望を持つことなのです。

仕事が速いリーダーは、昼休みを「自分の未来に影響を及ぼすことを毎日やり続ける時間」にし、その他大勢のリーダーとの差を広げているのです。

仕事が速いリーダーは、昼食の時間を有効利用する！

■社内の飲み会で飛び交う話題トップ5

バブル景気に沸いていた時代。毎日飲み歩きの生活でした。

月曜日は、親会社から出向している役員との飲み会。火曜日から金曜日は、社内の部長グループや課長グループもしくは同僚たちと飲み会。空いた日には、同僚たちと憂さ晴らしのカラオケ大会。バブルの波に乗って、会社はなんとか回っていました。

毎日飲み歩く社員たちの集まりなのに、よく会社は潰れなかったものです。今になると、ムダな時間を過ごしていたなと感じます。

社内の同じメンバーで飲みに行くとどうなるか？

1に愚痴、2に愚痴、3・4がなくて、5に愚痴です。部長と飲めば課長の愚痴。課長と飲めば部長の愚痴。同僚と飲めば上司の愚痴。「こんな会社辞めてやる〜」と叫んで、辞めた人はゼロ。「明日こそ文句を言ってやる」と叫んで、次の日に言った人はゼロ。

飲み会の席でガス抜きされるため、仕事中はディスカッションがありません。そのため改善箇所があっても改善されず、仕事が遅いままなのです。さらに、過度な飲酒による二日酔いで、次の日は仕事のペースも遅くなってしまいます。

■社内では人望を、社外では人脈を得る

私の上司には、両極端なリーダーがいました。どちらも飲み会は好きです。しかしスタイルは違います。

仕事が遅いリーダーは、社内で飲みに行くのがメインでした。何人かの部下を引き連れて飲み歩きます。私もよく連れて行っていただきました。

ただし、無礼講と言っても話の内容を覚えている上司なので、終始緊張し、言葉を選んでいました。さらに口が軽かったので、下手に同調すると「石川も同じ意見を言っていた」と伝わるため、細心の注意を払って飲んでいました。

一方、仕事が速いリーダーは、社内の飲み会に参加しますが1次会で帰ります。新年会や忘年会などの行事でもない限り2次会には参加せず、部下との飲み会では「足しにしてくれ」と言って、2次会分の会費を置いていく格好いい上司でした。

社内の飲み会にはあまり参加しませんが、代わりに社外の仲間とはよく飲みに行っていたようです。私によく「社外の人間と飲みに行け」と言っていました。

社外の仲間と飲みに行くメリットは、新たな刺激や知恵が得られることです。お互いの仕事の話からはじまり、将来の夢や目標など前向きで楽しい話で盛り上がります。もちろん、たまに愚痴などもあるでしょうが、お互いに蹴落とし合うような雰囲気にはなりません。

仕事のヒントは他業種にあると言います。そもそもアイデアは既存の要素の組み合わせです。エジソンが白熱電球を発明したり、ライト兄弟が飛行機を発明した時代のように、まったく新しいものがアイデアとして出てきたというケースは、今では少ないでしょう。

また、おすすめの本を紹介し合い、自分の仕事にも関連するような情報も手に入ります。飲み会によって、社内では人望を、社外では人脈を得るのです。

■40歳を過ぎて新しい友人と出会える場所

あなたが、今まであまり社外の人との交流がないようでしたら、セミナーに参加してみてください。大抵そのあとに懇親会が行われます。自分が受講したいと思った集まりなので、共感できる仲間が多く集まっています。

石川和男『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣』（三笠書房）

私も40歳近くになってから、多くのセミナーに参加しましたが、そこで親友と呼べる方々と知り合うことができました。

40歳を過ぎて新しい友人と出会えるなんて、セミナー後の懇親会ぐらいです。私の持論ですが「自分を成長させるのは、本を読むか、人と会うかしかない」と思っています。湯水のように時間があれば別ですが、もうそんなに時間は残っていません。

いつも同じメンバーでいると、視野が狭くなってしまいます。長年連れ添った夫婦は似てくると言われるのと一緒で、同じメンバーでいると思考も似通ってきす。

普段接点のない業種の方とお話しすることで、見聞を広めることができ、判断力もついて仕事が速くなるのです。

仕事が速いリーダーは、プライベートで人脈を拡げる！

石川 和男 （いしかわ・かずお）

時間管理コンサルタント

1968年、北海道生まれ。現在は建設会社総務経理担当部長、税理士、セミナー講師など、5つの仕事を掛け持ちしている。大学卒業後、建設会社に入社。はじめて管理職になったときに、時間管理やリーダー論のビジネス書を1年で100冊読み、仕事術関係のセミナーを月1回受講するというノルマを自らに課し、良いコンテンツやノウハウを取り入れ、実践することで徐々に残業を減らしていく。さらに1日の時間の使い方を徹底的に見直すことで、最終的には業績を保ったまま残業ゼロを実現させる。また空いた時間で、各種資格試験にも挑戦。働きながら、税理士、宅地建物取引士、建設業経理事務士1級などの資格試験に合格。仕事が速いリーダーの研究を日々続けている。著書に『仕事が速い人は、「これ」しかやらない ラクして速く成果を出す「7つの原則」』（PHP研究所）など多数。

（時間管理コンサルタント 石川 和男 ）