きょうは雲が多く、夜は雨の降る所があるでしょう。

【写真を見る】東海地方 今夜は雨予想 雨脚強まる所も… いつどこで降る？最新の雨シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/6 昼）

正午前の名古屋市内は、雲が多く出ています。気温は13.4℃で、きのうより風は穏やかです。

きょうは天気が下り坂で、夜は各地で雨が降るでしょう。最高気温は、名古屋や岐阜で17℃前後、高山や津で14℃の予想です。



【雨の予想】

今夜は、西から次第に雨雲が広がるでしょう。大気の状態が不安定になり、一時的に雨脚の強まる所がありそうです。あすの朝には、おおむね天気は回復するでしょう。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

きょうも各地で非常に多く飛ぶでしょう。しばらくはスギ花粉のピークが続くため、万全の花粉対策をしてお過ごしください。

【週間予報】

週末は、平野部を中心に晴れるでしょう。各地で北寄りの冷たい風が強まる予想です。来週も広く晴れる日が多いでしょう。



朝晩の冷え込みには、ご注意ください。