トラジャ七五三掛龍也、“変装なし”江ノ島満喫ショットに驚きの声「バレないの？」「遭遇したかった」
【モデルプレス＝2026/03/06】Travis Japanの七五三掛龍也が3月5日、自身のInstagramを更新。江ノ島を訪れた際のプライベートショットを公開し、話題となっている。
【写真】30歳STARTO所属イケメン「私服姿もカッコよすぎる」江ノ島でたこせん頬張る姿
七五三掛は「江ノ島」とコメントを添え、江ノ島を訪れた際のプライベートショットを多数投稿。シャネルの黒いニットキャップに、黒いスウェットのセットアップを合わせたオールブラックコーディネートで江ノ島を訪れる様子を公開した。顔よりも大きなたこせんべいを頬張る姿や、江ノ島へ向けて橋を渡っている姿など、リラックスしている様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「え、江ノ島にいたの？！」「遭遇したかった」「変装しなくてバレないの？」「私服姿もカッコよすぎる」「たこせん持ってるの可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳STARTO所属イケメン「私服姿もカッコよすぎる」江ノ島でたこせん頬張る姿
◆七五三掛龍也、自然体で江ノ島へ
七五三掛は「江ノ島」とコメントを添え、江ノ島を訪れた際のプライベートショットを多数投稿。シャネルの黒いニットキャップに、黒いスウェットのセットアップを合わせたオールブラックコーディネートで江ノ島を訪れる様子を公開した。顔よりも大きなたこせんべいを頬張る姿や、江ノ島へ向けて橋を渡っている姿など、リラックスしている様子が収められている。
◆七五三掛龍也の投稿が話題
この投稿に、ファンからは「え、江ノ島にいたの？！」「遭遇したかった」「変装しなくてバレないの？」「私服姿もカッコよすぎる」「たこせん持ってるの可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】