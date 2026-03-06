アントン（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/06】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、5日に更新された。日本のコンビニエンスストアで撮影されたアントン（ANTON）のプライベートショットに注目が集まっている。

【写真】韓国6人組グループメンバー「普通に買い物しててびっくり」ファミマで商品選ぶ姿

◆アントン、日本のコンビニで買い物


アントンは「just one more… 」とつづり、日本のコンビニエンスストアで買い物をしているプライベートショットを投稿。モスグリーンのフーディーにグレーのトレーニングパンツを合わせたスタイルで、おにぎりや飲み物の棚の前で商品を選ぶ姿や、購入した商品を持ってロックハンドサインを作る姿などを披露した。

◆アントンの投稿に反響


この投稿にファンからは「コンビニにいるだけなのにカッコいい」「普通に買い物しててびっくり」「何買ったのか気になる」「プライベートショット嬉しい」「オフ感たまらない」「もっとこういう写真が見たい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】