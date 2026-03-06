プロント、和カフェ「Tsumugi」20店舗目　KITTE大阪に出店、関西拡大へ

飲食チェーン「PRONTO(プロント)」などを中心に全国288店を展開するプロントコーポレーション(港区、杉本和弘社長)は5日、大阪市北区の商業施設内に「和カフェ Tsumugi KITTE大阪店」を開業した。

「和カフェ Tsumugi」業態は、かつてKITTE大阪にほど近い商業施設内に1号店を開業させたことから始まった。現在、大阪市内の店はあべのハルカス近鉄内のみとなっており、今回の「和カフェ Tsumugi KITTE大阪店」開業により、梅田エリアで再出発を果たす。KITTE大阪はアンテナショップのフロアもあり、「和」の親和性の高さから出店を決めた。

同業態では定食スタイルの食事のセットと和スイーツなどを提供し、ランチタイムから夕方ごろまでをボリュームゾーンとしている。夏場にはかき氷メニューに人気が集中し、売上の約6割を占めるようになるという。またメニューの一部は「和カフェ Tsumugi」業態のモチーフになっている鳥かごをイメージした籠に入れて提供する。

杉本社長は「当初は1号店の大阪店と、有楽町の2店でしばらく展開していたが、築地本願寺エリアに出店した際に人気に火が付き、そこから出店速度を速めていった。当店の開業で20店目となる。今後は関西でさらに拡大していきたい」とした。

【店舗概要】▽＝大阪市北区梅田3‐2‐2KITTE大阪4階▽営業時間＝午前11時から午後9時(L.O.午後8時30分)▽席数＝60席▽客単価＝約2000円

プロントコーポレーションの杉本和弘社長