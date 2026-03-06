【ＷＢＣ】「地元のヒーローを地元で応援」日本戦のＰＶ開催地を発表 北海道から沖縄…雄星＆大谷の母校でも
第６回ＷＢＣで日本国内でのライブ配信を行うＮｅｔｆｌｉｘでは、それに伴い開催する「２０２６ ワールドベースボールクラシック」ホームタウンヒーロー・パブリックビューイングについて、開催地が決定したことを５日、発表した。
この企画は、野球日本代表「侍ジャパン」選手３０人の出身地や、ゆかりの学校・チームがある地域で、日本代表戦のパブリックビューイングを実施し、地元の人々、そして未来のヒーローである子どもたちが一体となって応援できる場をつくる、というものだ。
「地元のヒーローを地元で応援する」体験価値を創出することで、臨場感と一体感を高め、家族や地域が一体となって試合の感動を共有し、特に子どもたちに夢や挑戦意欲を与えることで２０２６年のＷＢＣの熱量を全国に広げ、野球文化の継続的な活性化に貢献することを目指している。
開催自治体および学校の一覧は下記の通り。なお、既に会場の定員に達している会場もある。
【開催自治体・学校一覧】
・北海道茅部郡鹿部町
・青森県三沢市
・秋田県秋田市
・花巻東高校
・群馬県太田市
・埼玉県加須市
・千葉県千葉市
・東京都荒川区
・神奈川県横浜市
・神奈川県相模原市
・長野県中野市
・福井県福井市
・福井県大野市
・愛知県尾張旭市
・京都産業大学
・京都成章高校
・奈良県生駒郡斑鳩町
・奈良県五條市
・兵庫県多可町
・兵庫県養父市
・兵庫県宝塚市
・岡山県備前市
・福岡県久留米市
・長崎県大村市
・熊本県熊本市
・大分県大分市
・沖縄スポーツ関連産業協会（後援：沖縄県）