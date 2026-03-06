【巨人】開幕カードでいきなり実現　第３試合でも…センバツでＧナイン母校対決

第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦の全カードが決まった。

開幕カード（第１日の第１試合）は帝京対沖縄尚学。現在、巨人に在籍する帝京ＯＢは松本剛外野手、郡拓也捕手、佐々木俊輔外野手の３選手。一方で、沖縄尚学ＯＢもリチャード内野手、知念大成外野手がいる。第１日の第３試合では、八戸学院光星（坂本勇人内野手卒）―崇徳（竹丸和幸投手卒）と、こちらでも巨人ナインの「母校対決」が実現。横浜対神村学園は優勝候補同士の対決だが、石川達也投手と木下幹也投手は横浜ＯＢ。野上亮磨３軍投手チーフコーチは神村学園ＯＢだ。

また、今大会には中京大中京（中山礼都外野手卒）、花巻東（西舘勇陽投手卒）、花咲徳栄（石塚裕惺内野手卒）、神戸国際大付（平内龍太投手卒）、佐野日大（会田有志３軍監督）、大阪桐蔭（泉口友汰内野手、横川凱投手、松浦慶斗投手卒）も出場しており、勝ち上がり次第では、さらなる「Ｇナイン母校対決」が実現する可能性もある。

組み合わせは以下の通り。

◆第９８回センバツ高校野球大会 組み合わせ◆

（左より一塁側）

３月１９日（木）

▽１回戦

帝京―沖縄尚学（１０：３０）

阿南光―中京大中京（１３：００）

八戸学院光星―崇徳（１５：３０）

３月２０日（金・祝）

▽１回戦

滋賀学園―長崎西（９：００）

横浜―神村学園（１１：３０）

花巻東―智弁学園（１４：００）

３月２１日（土）

▽１回戦

東洋大姫路―花咲徳栄（９：００）

高知農―日本文理（１１：３０）

北照―専大松戸（１４：００）

３月２２日（日）

▽１回戦

神戸国際大付―九州国際大付（９：００）

近江―大垣日大（１１：３０）

山梨学院―長崎日大（１４：００）

３月２３日（月）

▽１回戦

東北―帝京長岡（９：００）

高川学園―英明（１１：３０）

三重―佐野日大（１４：００）

３月２４日（火）

▽１回戦

熊本工―大阪桐蔭（９：００）