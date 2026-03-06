【真咲・ガイヤール】 12月 発売予定 価格 通常版：29,700円 あみあみ限定版：30,250円

アリスグリントは、フィギュア「真咲・ガイヤール」を12月に発売する。価格は29,700円。

本製品は、ゆずソフトがおくる永遠に色褪せない名作「天色＊アイルノーツ」より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

こもわた遙華氏によるポーズデザインをもとにフィギュア化しており、たくさんのドーナツにかこまれて、幸せいっぱいのガイヤールを表現している。

また、胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツが付属するほか、あみあみ限定版では「笑顔」フェイスパーツが付属する。

「真咲・ガイヤール」

あみあみ限定版「笑顔」フェイスパーツ

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm

(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.

※本商品は上半身のキャストオフのみ可能となる商品です