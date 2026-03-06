「天色＊アイルノーツ」よりセリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」が1/7スケールフィギュアで登場！胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツが付属
【真咲・ガイヤール】 12月 発売予定 価格 通常版：29,700円 あみあみ限定版：30,250円
(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.
アリスグリントは、フィギュア「真咲・ガイヤール」を12月に発売する。価格は29,700円。
本製品は、ゆずソフトがおくる永遠に色褪せない名作「天色＊アイルノーツ」より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を1/7スケールでフィギュア化したもの。
こもわた遙華氏によるポーズデザインをもとにフィギュア化しており、たくさんのドーナツにかこまれて、幸せいっぱいのガイヤールを表現している。
また、胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツが付属するほか、あみあみ限定版では「笑顔」フェイスパーツが付属する。
「真咲・ガイヤール」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm
あみあみ限定版「笑顔」フェイスパーツ
【ご予約開始】- 秘書アリス＠アリスグリント (@AliceGlint_SE) March 6, 2026
ゆずソフトがおくる名作『天色＊アイルノーツ』より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました✨
今回も、ヒミツの“上半身差分パーツ”が付属しちゃいます🫶💕
▼… pic.twitter.com/KDEGKx2h3B
※本商品は上半身のキャストオフのみ可能となる商品です