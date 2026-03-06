引き離した方が互いのためにもなる。

角界を騒がせている伊勢ケ浜親方（34=元横綱照ノ富士）による弟子暴行事件。3月場所後に処分が出るといわれており、親方衆の間では「クビはないだろうが、師匠交代で部屋付きに“降格”するのではないか」ともっぱらだ。

今回殴られた伯乃富士は、一昨年閉鎖となった元横綱白鵬の宮城野部屋からの転籍組。もともと師匠の伊勢ケ浜親方と彼らの関係は微妙といわれていた。仮に暴力を振るった師匠が部屋付きとして残留した場合、再び衝突してもなんら不思議ではない。

そんな中、協会内でウワサされているのが、宮城野部屋の再興だ。閉鎖といってもあくまで「一時閉鎖」。将来的には転籍組の一人である炎鵬（31）が引退後、部屋を継ぐのではないかといわれていた。昨年12月、宮城野部屋勢が集団で「〇〇富士」に改名する中、ただ一人しこ名を変えなかった小兵力士だ。

炎鵬はもっか最高位が前頭4枚目で、幕内通算9場所、関取通算29場所。部屋を継承する条件は「幕内通算12場所・関取通算20場所」のどちらかで、炎鵬は後者をクリアしている。後は協会の承認を得るだけだが、問題がないわけではない。

継承するも何も、宮城野部屋という相撲部屋は現時点でどこにもないのだ。

「師匠だった白鵬が昨年、協会を退職した時点で、宮城野部屋は『一時閉鎖』ではなく『消滅』というのが従来の認識です。ただ、今回は事情が事情。こうなっては伯乃富士も伊勢ケ浜親方を指導者と仰ぎにくいし、他の宮城野部屋勢も同様でしょう。ならば、宮城野部屋を再興させ、彼らをそちらに移籍させた方が後腐れがない。一応、伊勢ケ浜部屋には宮城野部屋時代から部屋付きだった間垣親方（元幕内石浦）がいるものの、こちらは過去に暴力事件を起こしている。間垣親方を師匠とした再興は認められないでしょう」（角界OB）

後は協会の胸一つというわけだが……。

◇ ◇ ◇

ところで、今回の暴行事件に対し角界では「起こるべくして起きた」という見方がある。背景にあるとささやかれているのが、元横綱白鵬との「壮絶因縁」だ。いったいどういうことか。過去に両者の間には何があったのか。

