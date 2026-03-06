侍ジャパンが先日、宮崎で合宿をやっている最中のことだ。

あるとき菅野智之（36=ロッキーズ）と大勢（26=巨人）がブルペンで投げ込んだ。チームのアドバイザーのダルビッシュ有（39=パドレス）は2人の投球を見守ったものの、最後まで能見篤史投手コーチ（46）と吉見一起投手コーチ（41）の姿がなかったのだ。

当日は誰もブルペンで投げる予定がなかったか、あるいは能見コーチや吉見コーチに重要な用事があったのかもしれない。けれども、メジャーリーガーの先発候補と、抑え候補が投げることが分かったら、何はさておきブルペンに飛んでいくべきではなかったか。マスコミ関係者がこう言った。

「最低でも投手コーチ1人はブルペンでチェックすべきですよ。彼らの球数を管理するのはもちろん、コンディションや調子は把握しておくべきですからね。中でも2大会連続出場の大勢は、ブルペンに投手コーチがいなかったことに違和感を覚えたかもしれません。前回の23年大会は厚沢投手コーチが投手陣にベタ付き。たとえ投手に投げる予定がないときだろうと、ひとりでもブルペンに行けば、付いていって投球をチェックしていましたからね」

能見、吉見の両コーチは、その場にダルがいれば問題ないとでも思っていたのだろうか。ダルはあくまでもアドバイザーだ。宮崎合宿が終われば米国に戻り、東京ドームの1次ラウンドには同行しない。そもそも投手の管理はアドバイザーでなく、投手コーチがやるべきだろう。

「いや、管理だけじゃない。能見、吉見の両コーチは、投手に実のあるアドバイスができないのではないか」と、前出の関係者がこう続ける。

「例えば球種ごとの回転数など、トラックマンのデータを投手にきちんと説明できていないというのです。メジャーでは投手の1球ごとのデータをチェック、投手コーチがバッテリーにアドバイスすることで、データを投球に生かしています。けれども、今回の投手コーチ2人は数値を見ても、具体的な説明や的確な助言ができないと聞きました。特にオリックスとの強化試合で登板したメジャーリーガーの菅野や菊池雄星（34=エンゼルス）は不安を感じているでしょう」

侍ジャパン投手陣の構成は、ただでさえ、いびつだ。

「そもそも投手の選び方からして疑問」

リリーフ専門の平良海馬（26=西武）、松井裕樹（30=パドレス）、石井大智（28=阪神）の3人がケガで離脱。彼らの代わりに選んだのは藤平尚真（27=楽天）、金丸夢斗（23=中日）、隅田知一郎（26=西武）で、このうち専門のリリーバーは藤平ひとり。先発と違って専門職のリリーフは大勢、松本裕樹（29=ソフトバンク）、藤平の3人だけになった。

「優勝した23年大会で専門のリリーバーは松井、大勢、湯浅京己（26=阪神）、宇田川優希（27=オリックス）、山崎颯一郎（27=同）の5人。彼らが機能したからこその勝利でもあった。投手陣を計算できる先発で固めてもうまくいかないことは前回大会で証明されたわけで、終盤を任せるショートリリーフが3人だけでは足りませんよ」

とは球界関係者。そもそも投手の選び方からして疑問というのだ。

侍ジャパンは2日のオリックスとの強化試合からベンチの吉見コーチをブルペン、ブルペンの能見コーチをベンチに置いた。井端監督は投手コーチ2人を配置転換した理由について、

「ずっと交互にやってますし、本番に向けてこれから話し合いたいと思っています」

と言った。

とはいえ、投手コーチがブルペン投球を“スルー”したり、トラックマンのデータを有効活用できなかったり、先発偏重のメンバー選考をしたりというのは、配置転換でどうにかなるものでもないだろう。

侍ジャパンはきょう6日の台湾戦を皮切りに韓国、オーストラリアと3連戦、1日空けて10日にチェコと対戦するが、大会を前に不安にもなってくるのだ。

