市販化への期待の声に応え、米国製2モデルを日本発売へ！

アキュラ・インテグラ・タイプS（米国仕様）｜Acura Integra Type S (US spec)

今回の導入は、国交省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用したもの。米国で生産されている魅力的なモデルを日本に導入することで、ホンダは日本ユーザーの多様なニーズに応えるラインナップの拡充を図る。

両モデルはホンダの米国における四輪開発・生産拠点である「Honda Development & Manufacturing of America, LLC（ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・オブ・アメリカ）」にて生産されている。いずれも、今年開催された「東京オートサロン2026」および「大阪オートメッセ2026」に参考出品され、来場者から非常に高い関心と市販化への期待の声を受けた。

アキュラ・インテグラ・タイプS（米国仕様）｜Acura Integra Type S (US spec)

アキュラ「インテグラ・タイプS」

北米で販売されているアキュラ・インテグラの、2.0リッターターボ＋6速MTを搭載した高性能グレード「タイプS」が導入される。ホンダのプレミアム・パフォーマンスブランドであるアキュラらしいプレミアムな雰囲気と、ストリートでの迫力ある存在感の両立を目指したハイパフォーマンスモデルだ。

全長4725×全幅1900×全高1407mmの4ドアクーペスタイルのボディに、324ps/420Nmを発揮する2.0リッター直列4気筒ターボエンジンと6速MTを搭載し、前輪を駆動する。

※スペックは米国仕様

ホンダ・パスポート・トレイルスポーツ エリート（米国仕様）｜Honda Passport Trailsport Elite (US spec)

ホンダ「パスポート・トレイルスポーツ エリート」

パスポートは、本格的なオフロード走破性能を持ちながら、オンロードでも快適な走りを提供する大型SUV。日本には、オフロード性能を向上させた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」が導入される。

ボディサイズは全長4864×全幅2017×全高1857mmで、211mmの最低地上高を確保する。289ps/355Nmを発する3.5リッターV型6気筒エンジンと10速ATを搭載し、四輪を駆動する。

※スペックは米国仕様