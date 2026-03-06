ディズニーやMARVEL、STARWARSの世界観＆お買い物が楽しめる！POPUP STOREめぐり：夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY Vol.103
11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！
こんにちは！
GANG PARADEのヤママチミキです！
最近、ディズニーやMARVEL、STARWARSのPOPUP STOREが様々なところで期間限定オープンしています。
定期的に開催していたり、長期でオープンしていたりするので、そこまで商品の入れ替わりはないものの、新作が入荷されていたりする情報を見ると、何度も足を運んでしまいます。
というわけで今回は、先日から銀座三越で始まった”Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越”や、Ginza Novoで期間限定オープン中の”STAR WARS POP UP STORE”、”MARVEL POP UP STORE”に行ってきたので、店内の様子や購入した商品を紹介していきたいと思います！
まずは、Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越から。
銀座三越の新館7階、2/25〜3/16までの開催になります。
この”Disney THE MARKET”というのは、ディズニーの｢今｣をゲストに届けてくれるディズニー最大級のショッピングイベントになっていて、ディズニーやピクサー、MARVEL、STARWARSの限定グッズや先行販売品が購入できる他、フォトスポットなども登場し、多くのゲストが訪れます。
今年のテーマは”スター”なので、星をかたどったキーホルダーや星が散りばめられたグッズがDisney THE MARKET限定で販売していました。
他にもウォルトの顔がデザインされたものや、ディズニーチャンネル関連のものなども！
ぬいぐるみや、キーホルダー、バッジ、アクスタといった推しグッズ的なアイテムからポーチや巾着、トートバッグ、日傘などの日用品、Tシャツなどのアパレル系、モバイル充電器やスマホケースなどのガジェット系、アートなどもあり、本当に多岐にわたるグッズが展開されています。
そんな魅力的なグッズが沢山ある中、今回わたしが購入したのは、”ディズニープリンセス アクリルミラーステッカーコレクション”と、”ブラインドクリアポーチ”です。
どちらもランダム。
正直、どちらもどのデザインがきても当たりだと思っていたので軽い気持ちで選びました(笑)
ミラーステッカーはベル、クリアポーチはプリンセスと魔法のキスでした！
プリキスのグッズは持っていないのでとても嬉しい！！
この内側のデザイン、最高ですね。
さて、レジがある9階には、蜂とお話しているようなプーさんとピグレットのスタチューやネオンが装飾されたベイマックス、ハイスクールミュージカルのフォトスポットなどもあるので、チェックするのをお忘れなく！
では、Ginza Novoの3階で開催中のPOP UP STOREも紹介していきます。
こちらは3/29までの開催です。
POP UPスペースの右側がSTARWARS、左側がMARVELとなっていて、それぞれの入口近くには、ダース・ベイダーのスタチューや、ソー、アイアンマン、スパイダーマンのスタチューが飾られています。
どちらのPOP UPもランダム系が多いイメージで、マグネットやキーホルダー、アクスタなどその種類も多いです。
Tシャツのデザインも多くあり、ひとつひとつ見ているとあっという間に時間が過ぎていきます。
MARVELは、作品によってグッズの種類も違ったりして、その違いを見るのも面白いですね。
FUNKOなどのフィギュアの取り扱いもしているのですが、この手のフィギュア、本当にかわいくて、毎回買いたくなっては耐えています…。
マンドーとグローグーをお迎えしようか悩んで結局耐えたのですが、やっぱりお迎えしたい気持ち…。
もうちょっと悩もうと思います。
あと、この日悩んだものがもうひとつありまして、それはLoungeflyのリュック形ミニポーチのSTARWARSランダムグッズ。
こちらも結局お迎えせず、な現状なのですが、まだずっと悩んでいます…。
これ、たぶん分かってくれる方もいると思うのですが、Loungeflyがランダムって結構悩みません？？(笑)
ちなみに同じくLoungeflyのリュック形ミニポーチのミッキー＆フレンズver.がDisney THE MARKETで取り扱いされていて、推しのグーフィーも珍しくいてくれたので悩んだのですが、ランダムというところでお財布と相談をしてやめたのですが、まだ心の隅に居続けています…。
そんな私は、STARWARSのランダムラバーキーホルダーを購入し、アストロメク・ドロイドのガチャガチャをしました。
ラバーキーホルダーはチューバッカ
ガチャはR4-P17
どちらもとっても可愛く、ランダムの楽しさや、ガチャを回すドキドキわくわく感を久しぶりに感じられて、ほくほくしながら帰宅しました。
今回紹介した2箇所は、徒歩5分程度の距離なので、もし興味があったらどちらも行ってみてください！！
文・写真：ヤママチミキ
TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ
