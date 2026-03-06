『遊戯王』可愛すぎるだろ！有名漫画家、ブラック・マジシャン・ガール描く
漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が6日、自身のXを更新。人気漫画『遊☆戯☆王』に登場するブラック・マジシャン・ガールのイラストを投稿した。
【画像】ポーズやばい！ぶくぶ先生が描いた『遊戯王』ブラマジのイラスト
最近発売されたカードゲーム『遊戯王』の新パックにて「黒魔導のカーテン」が登場し、その絵柄にはブラック・マジシャン・ガールが描かれていることから、ファンの間で話題になっている。
それを受けてか、大川氏は本の中から出てきたブラック・マジシャン・ガールのイラストを投稿した。
『遊☆戯☆王』シリーズは、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載された、高橋和希さんによる漫画『遊☆戯☆王』が原作で、闇の力を目覚めさせた気弱な高校生・武藤遊戯が、ライバルたちとカードゲームの決闘（デュエル）を繰り広げていく物語。ゲーム化、カードゲーム化、劇場アニメ化など幅広くメディアミックス展開されている。
