タレント今田耕司（59）が6日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。吉本興業社員の新ルールを明かした。

オープニングで、自身のマネジャーチームとの食事会が開かれたことを報告。芸能界や吉本社内の近況について語り合ったといい「吉本ゴシップとか聞くんですけど、最近平和なんですって。大きな社内スキャンダルもないと。芸人界もどやねんって言ったら、まあほぼトラブルはなく、ものすごい会社平和なんです」と順調そのものと話した。

一方で「唯一ですよ？ちょっと会社から漏れ聞こえるのは、今年からですかね。全社員がジャケット着用っていうルールになったんです」と説明。「今まで吉本興業って結構自由な服装で現場におったんですけど。ちゃんとした会社になってますから、ジャケットにしましょうって全社員ジャケット着てるんです」と社内の新ルールを明かした。

しかし、従来カジュアルだった社員たちがスーツを着用することで周囲から不祥事発生を疑われるといい「大体みんなまだそれをイジられるんですって。ジャケット着てると『何かあった？』『どうしたの？』みたいな」と苦笑い。「そこが今、正念場といいますか。まだ慣れていただいてないんですって、周りに」と浸透しきっていない現状を語った。

今田は「まず『何かあった？』って。芸人が何かやらかしたとか。何かあったんじゃないかと思われるので、社員の中では戻してくれへんかなっていう意見がちょっとあるらしいです」と社内の声を明かしていた。