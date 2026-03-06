¥Ñ¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¼Â»Ü¡¢¶¥µ»¿ô43¤Ë¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ
¡¡9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï6Æü¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤È¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥Ñ¥Ç¥ë¡×¤òÀµ¼°¶¥µ»¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯É¾µÄ²ñ¡ÊOCA¡Ë¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¿ô¤Ï43¤ËÁý¤¨¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â»Ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½àÈ÷¤ä±¿±Ä¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÁ´¤Æ¹ñºÝ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤¬Ã´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥°Ñ¤Î»Ù±ç¤ÏºÇ¾®¸Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¡¢ÈñÍÑ¤Ï¹ñºÝ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡£ÁÈ¿¥°Ñ¤ÏÅö½é¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¡Öº¤Æñ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÀµ¼°¶¥µ»¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤â2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£