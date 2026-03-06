サッカー元日本代表で投資家の本田圭佑（39）が率いる投資ファンド「X＆KSK」と、世界的DJで投資家のスティーブ・アオキ（48）が設立した「Aoki Labs2号ファンド」の戦略的パートナーシップに関する記者会見が6日、都内のホテルで開催された。投資を始めて約10年の本田は日本初のデカコーン（評価額1兆円規模のスタートアップ）創出を掲げて24年2月に「X＆KSK」を創業。「有名人の投資に関して僕なりの考えをシェアさせてもらいたい」と有名人の投資に対する持論を展開した。

欧米などと比べて日本では著名人の投資が一般的ではないことを指摘。「スティーブはDJとして世界的に活躍している。僕自身も投資を10年ぐらいやっていて感じるが、投資業がうまくいくにはDJやサッカーを頑張って、こちらが成功したら投資の方もうまくいく。“ビジネスで忙しそうだね”“サッカーも忙しそうだね”とよく言われるが、要するにコネクトしてる。それが分からない人が日本には多すぎる。米国では凄く理解されつつあるが、日本はまだまだ理解していない」と力説した。

日本代表時代にチームメートにスタートアップやベンチャー企業に投資する“エンジェル投資”を勧めたが、大半の選手が興味を持たなかった過去を回想。「日本にはいわゆる有名人が投資するというエコシステムが出来上がっていない。僕は日本の有名人の投資をいい意味でもっとプロモーションしていきたい」と強調した。