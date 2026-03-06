元ビートルズで歌手、ドラマーのリンゴ・スター（８５）がニューアルバム「ロング・ロング・ロード」を４月２４日にリリースすることが６日、分かった。昨年１月にリリースした「ルック・アップ」に続くカントリー・アルバム第２弾で、サラ・ジャローズとモリー・タトルが参加したシングル「イッツ・ビーン・トゥー・ロング」が先行リリースされた。

今作はＴ・ボーン・バーネットがプロデュース（ダニエル・タシアンとブルース・シュガーが共同プロデュース）し、ビリー・ストリングス、シェリル・クロウ、セイント・ヴィンセントらとのコラボ楽曲も収録。リンゴは「こうしてＴ・ボーンと知り合えて、レコードをいくつも一緒に作れている俺は恵まれているよ」とバーネットに感謝する。

前作に続くカントリー・アルバムに「前作は自分でもよく聴くくらい気に入っているんだけど、あのアルバムの後、この作品も自然な流れで作ることになった。喜ばしいことに、俺は時々正しい選択をするんだ。決断を迫られる場面は常にあるけど、その中で俺がしてきた正しい選択の一つがＴ・ボーンと一緒に『ルック・アップ』を作ったことだった。そして今回、また彼とアルバムを作ることができた」と、バーネットとの共同作業に手応え十分。

タイトルについて「『ロング・ロング・ロード』ってタイトルにしたのは、俺がこれまで”長い長い道のり”を歩んできたからだ」と、１９６２年にビートルズのメンバーとしてデビューしたリンゴは説明した。

カール・パーキンスのカバーについては「ザ・ビートルズでもカール・パーキンスの曲を２曲録音したことがあった。それで今回もＴ・ボーンと話して、ぜひ１曲取り上げようって話になったんだ。そうして彼が見つけてきてくれたのが、俺の知らなかった美しい楽曲〈アイ・ドント・シー・ミー・イン・ユア・アイズ・エニィモア〉だった」と経緯を明かす。

ナッシュビルとロサンゼルスでレコーディングされた今作には前作から続投したミュージシャンが多く、ポール・フランクリン、デヴィッド・マンスフィールド、デニス・クラウチ、ダニエル・タシアン、ロリー・ホフマン、パトリック・ウォーレン、コリン・リンデンからなるコア・バンド（バーネットはリンゴが１９５９年に所属していたリバプールのバンドに因み、親しみを込めて彼らを“ザ・テキサンズ”と呼んでいる）も再集結した。

バーネットは「俺は昔からずっと、リンゴの演奏と歌が大好きだった」と明かし、「そしてある晩、詩の朗読会で会ったときに彼から”曲を書いてもらえない？”と頼まれた。俺はリンゴに対してテキサスのアーティストのようなイメージを抱いてきたから、彼のためにジーン・オートリー風の楽曲を書いた。個人的に彼の演奏スタイルは、テキサスの音楽のように感じられるんだ。さらにリンゴ・スターはトップクラスのアーティストだから、若手の名手たちで彼の脇を固めたいと思った。だからこれらの２作では、ナッシュビルで活躍する非凡でエネルギッシュな若手ミュージシャンたちを起用したんだ」と人選について述べた。

収録された１０曲中６曲はバーネットが単独あるいは共同で作曲。２曲はリンゴとブルース・シュガーの共作、１曲はリンゴとマーク・ハドソンとゲイリー・バーの共作、１曲はベニー・ベンジャミンとジョージ・デイヴィッド・ワイスが作曲し、カール・パーキンスが録音した楽曲のカバーとなっている。

収録曲は次の通り。

１． リターニング・ウィズアウト・ティアーズ

２． ベイビー・ドント・ゴー

３． アイ・ドント・シー・ミー・イン・ユア・アイズ・エニィモア

４． イッツ・ビーン・トゥー・ロング

５． ホワイ

６． ユー・アンド・アイ

７． マイ・ベイビー・ドント・ウォント・ナッシング

８． チューズ・ラヴ

９． シーズ・ゴーン

１０．ロング・ロング・ロード