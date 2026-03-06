スリーピースバンド、Fish and Lipsが6日までに公式サイトを更新。6月をもって活動終了することを発表した。

公式サイトでは「Fish and Lipsより大切なお知らせ」とし「いつもFish and Lipsを応援していただきありがとうございます。このたび、Fish and Lipsは2026年6月をもちまして活動終了することとなりました。突然の報告になってしまい申し訳ありません」と解散を発表した。

続けて「今後のバンドについて話し合いを重ねていった結果、それぞれの進むべき道を歩んでいくことが、これからの自分達にとって最も大切なことなのではないかという結論に至り、Fish and Lipsの活動を終了する運びとなりました」と活動終了に至る経緯をつづった。

さらに「2022年1月に、埼玉県・鳩ヶ谷にて結成して、早4年。ファンの皆様とたくさんの素晴らしい景色を見てきました。その中で皆様からたくさんの気持ちを頂きました。そして、それは今でも3人の中にかけがえのないものとして、深く心に残っています。本当に感謝しております。Fish and Lipsは3人にとって『青春』でした」と思いを明かした。

「限られた時間ではございますが、最後までFish and Lipsをどうぞよろしくお願いいたします。Fish and Lips にしむらだいち いわもとしゅーへい 岩田雄大」と結んだ。

Fish and Lipsは22年1月結成。メンバー高校生であった23年8月にリリースした1st single『会いたくなったら』がヒット。「JAPAN JAM2024」に大抜擢され、最年少バンドとして話題となった。