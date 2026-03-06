IT企業に勤めるケンタさん（仮名・35歳）は、外資系企業に勤める妻とあわせて世帯年収1,200万円の高年収世帯です。第一子の誕生を控え、7,200万円の注文住宅の購入を計画していましたが、契約直前になってケンタさんは「本当に毎月30万円を払っていけるのか」と強い不安に苛まれるようになりました。収入は十分にあるはずの家計に潜む「楽観シナリオ」の脆さと、重大なリスクについて、CFPの新井健二氏が解説します。

世帯年収1,200万円、7,200万円のマイホーム契約直前で募る不安

地方の県庁所在地にある大手ハウスメーカーの住宅展示場。IT関連企業に勤めるケンタさん（仮名・35歳）と、妻のエレナさん（仮名・32歳）は、理想的なマイホームの模型を前に胸を高鳴らせていました。

半年前に結婚したばかりの新婚夫婦である二人の世帯年収は、額面で1,200万円に達します。ケンタさんの年収は500万円、欧米出身のエレナさんは外資系企業に勤務しており、年収700万円を稼いでいます。現在はエレナさんのお腹に第一子を授かっており、新しい家族を迎えるための広い家を探していました。

二人が検討しているのは、土地付きの注文住宅で総額は7,200万円です。手持ちの貯金200万円をすべて頭金に入れ、残りの7,000万円を35年のペアローンで組む計画でした。金利は固定で1.5％、毎月の返済額は約30万円になります。

ハウスメーカーの担当者は、二人の合算年収を見て太鼓判を押しました。保険会社のライフプランナーによる診断でも、現状の収支なら問題ないとの結果が出ています。エレナさんもすっかりその気になり、契約は秒読み段階に入っていました。

しかし、ケンタさんの胸中には、拭いきれない不安がありました。

「毎月30万円の返済は本当に大丈夫なのだろうか。今は二人で働いているから払えるけれど、もし何かあったら……」

不動産購入の判断期限が迫るなか、ケンタさんは精神的に追い詰められていきました。周囲のプロたちが「買える」というなかで、自分だけが漠然とした恐怖を感じているのです。

「本当にこのままハンコを押してしまっていいのだろうか……」と、ケンタさんは決断できずにいます。

専門家が指摘する「隠れたリスク」と破綻のシナリオ

住宅購入の現場では、どうしても「買いたい」という気持ちが先行し、将来の収入や生活が順調に推移することを前提とした「楽観シナリオ」で計画が進みがちです。

ケンタさんの事例のように、ハウスメーカーなどが「問題ない」と診断しても、FP（ファイナンシャルプランナー）の視点で冷静に分析を行うと、見過ごしてはならない重大なリスクが浮き彫りになります。

複数の不安定要素が重なる危険性

このケースで専門家が最も懸念するのは、複数の不安定要素が重畳的に存在している点です。

結婚してまだ半年という新婚期間であること、妻が妊娠中で産休・育休による収入減や働き方の変化が想定されること、そして妻が外資系企業勤務であり海外転勤の可能性があることなどが挙げられます。

さらに、ケンタさん自身も現在の勤務先に勤めて3年と日が浅く、今後の収入が確実に安定しているとはいいきれない点や、完済予定が70歳と長期にわたる点も、大きな懸念材料となります。

想定すべき3つの「リスクシナリオ」

具体的な「リスクシナリオ」をシミュレーションしてみると、状況の危うさがより鮮明になります。

一つ目は、夫婦どちらかが失業や休職をした場合です。仮にケンタさんが失職して妻の収入頼りになったり、逆にケンタさんの収入のみになったりした場合、毎月30万円の返済は重くのしかかり、借金をしなければ生計が維持できなくなります。

二つ目は、妻のエレナさんが海外へ単身赴任することになった場合です。二重生活で出費がかさむうえ、ケンタさん一人の収入で家を維持しようとすると、生活は瞬く間に破綻します。

そして三つ目が、万が一離婚に至った場合です。もしエレナさんが海外に移住してしまえば、金融機関が彼女に支払いを請求するのは現実的に困難になります。結果として、主債務者であるケンタさんが残りのローン全額を一人で背負う事態になりかねません。

もし返済が滞って家を売却することになっても、7,200万円の物件が中古市場で評価される額は4,500万円程度です。売っても多額の借金が残る「オーバーローン」となり、一人で一生、住まない家のローンを払い続ける最悪の結末が予測できます。

家計の耐久力（バッファ）の欠如と解決策

今回の事例で注目すべきは、世帯年収1,200万円という高収入でありながら、金融資産（貯蓄）が200万円しかないという点です。これは日常的な支出が多いことを示唆しており、不測の事態への耐久力（バッファ）が皆無であることを意味します。

FPの意見としては、今回の住宅購入はいったん止めるよう強く進言します。いきなり多額のローンを組むのではなく、まずはローン返済想定額に近い月20万円を貯蓄に回し、数年で500万円程度の頭金を作る実績を積んでみること。

このように、いったん購入欲の熱を冷まし、想定返済額と同等の貯蓄を継続できるかテストしてみることが、将来の破綻を防ぐための重要な防衛策となるでしょう。

新井 健二

新井司法書士事務所

司法書士／ファイナンシャル・プランナー（CFP®）