【独占】「ミャクミャク」インタビュー！万博が終わった今の感想は？おっちょこちょいエピソードも！：ミャクぷしゅ
「シナぷしゅ」（毎週月〜金曜あさ7時30分）と大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がコラボした特別番組「ミャクぷしゅ」を、3月7日（土）午前10時から4週連続で放送！
ミャクミャクが歌やダンス、なんとロケにも挑戦！ ここでしか見られない魅力を楽しもう！
【動画】「シナぷしゅ」最新回
「テレ東プラス」は、収録に臨んだミャクミャクにインタビュー！ 余すことなく、全文で紹介する。
【動画】】「ミャクぷしゅ」の裏側に密着！【ミャクミャクありがとう】
――「ミャクぷしゅ」に出演したご感想をお聞かせください。
「ぷしゅぷしゅちゃんと、ひーたん、みーたん、それからシナぷりちゃんとお会いできてとってもうれしかったです。
あたらしいおともだちと、広いスタジオで一緒におどったり、歌ったりできて本当にたのしかったんだ」
――番組では、ダンスや歌にも挑戦しましたが、元々ダンスや歌は得意？
「ダンスは最初はできなかったけど、いろんな人に教わって、いっぱい練習して共演させてもらって、いまはとっても大好きなんだよ」
――「ミャクぷしゅ」をどう楽しんでほしいですか？
「んーとう、ぷしゅぷしゅちゃんといろんなところにおでかけしたり、みんなとお歌をうたったりおどったりがんばったんだ。テレビの前のみんなもいっしょに楽しんでくれるとうれしいなぁ」
――「シナぷしゅ」は子育て世代を応援する番組です。ミャクミャクさんから、世の中のパパ・ママにメッセージをお願いします。
「はじめまして ミャクミャクです。ぷしゅぷしゅちゃんと一緒に番組をさせていただくことになりました。ミャクミャクはいろんな人に出会いふれあう事でパワーをもらい成長し続けています。これからもっとたくさんのおともだちとふれあえる機会楽しみにしています。応援よろしくお願いします」
――万博が終わった今、率直な感想は？
「日本だけでなく、世界各国の人と文化との交流もできたし、たくさんの人と出会えて、おともだちになれたんだ。毎日みんなのたくさんの笑顔や感動を感じることができる万博だったんだ。本当にありがとう。
この万博での経験や感動を、世代を超えてつないでいくことで、一緒に『いのち輝く未来社会』を創りあげ
ていきたいです」
――万博期間中、実は一番（？）楽しみにしていたことは？
「寝る前に食べるバニラアイス。ちゃんと歯は磨いてるよ！」
――好きな食べものを教えてください。
「ミャク！なんでも好きだけど、バニラアイスは毎日食べたいなぁ！！」
――今後行ってみたい場所や食べたいグルメはありますか？
「万博でいろいろな国の人と出会い、いろんな文化やおいしいグルメをたくさん教えてもらいました。でもまだまだ知らない事がいっぱいあると思うんで、日本国内はもちろん海外もいろんなところに行ってたくさんの人と出会い、文化やグルメに出会いたいなぁ」
――ミャクミャクさんは、なぜ目が5つあるのでしょうか？ モノを見るときは、どの目を使っていますか？
「ミャクミャクには目が6つあるんだよ。ほら後ろのしっぽの部分にも目があるんだ。この6つの目で過去も未来もいろんなものをワクワクしながら見ているんだ」
――ミャクミャクさんのしっぽに意味はありますか？ 「後ろ姿もかわいい」とSNSでも話題になりましたが、この言葉を受けてのご感想は？
「ありがとうございます。ミャクミャクはしっぽの先に、水滴のお守りを忍ばせているんだ。このお守りにちからをこめると感情を表すことができるんだ。だから嬉しいときはおしりがいっぱい動いているかもね」
――太陽の光をあびることが「元気の源」とのことですが、その他、元気の源になる「コトやモノ・ジャンル」があれば教えてください。
「ミャクミャクの体は清い水でできているんだ。だから光をあびることで大地が潤い、草木や花、生き物がいきいきと活動をはじめるんだ。あとはたくさんのおともだちとの出会いが元気の源かな！あらゆる生き物がミャクミャクと輝きつづけられるよういろんな出会いを大切にしているんだぁ！」
――ファンの方にかけられてうれしい言葉は？
「『ミャクミャク』って呼んでもらえることかなぁ」
――流行語大賞にも選ばれ、空前のブームを巻き起こしたミャクミャクさんですが、この人気をご自身ではどう捉えていますか？
「よくわからないけどたくさんの方に知ってもらえて、たくさんの出会いがあるので感謝しています」
――「あらゆる生き物や物事と触れ合うこと」が好きとのことですが、最近触れ合った生き物や物事で感動したエピソードは？
「最近だと、ぷしゅぷしゅちゃんと、ひーたん、みーたん、それからシナぷりちゃんとお会いできたことかなぁ。広いスタジオで一緒におどったり、歌ったり本当にたのしかったです」
――最近のおっちょこちょいエピソードがあればお願いします。
「最近じゃないけど、開幕一年前にみんなにあいさつをしたときに、声が小さかったことかな」
――若い世代に向けて「脈々と受け継いでいきたいもの」があれば教えてください。
「ミャクミャクはずっとずっとそばにいるよ。みんなとの思い出やつながりはこれからも脈々続いてほしいと思っているよ。会場で会えなかった、もっとたくさんの人や生き物とおともだちになりたいな。よろしくお願いします」
――日本には世界中から人がやって来ますが、ミャクミャク流『おもてなしの極意』を一言で表すと？ その意味も教えてください。
「ありがとう！（感謝とワクワクを）」
■ミャクミャク キャラクタープロフィール
大阪・関西万博公式キャラクター。細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物。その正体は不明。赤い部分は「細胞」で、分かれたり、増えたりする。青い部分は「清い水」で、流れるように形を変えることができる。なりたい自分を探して、いろんな形に姿を変えているようで、人間をまねた姿が、今の姿。ただし、姿を変えすぎて、元の形を忘れてしまうことがある。
外に出て、太陽の光をあびることが元気の源。雨の日も大好きで、雨を体に取り込むことができる。
テレビの前のみんなもいっしょに楽しんでくれるとうれしいなぁ
6つの目で過去も未来もいろんなものをワクワクしながら見ているんだ
