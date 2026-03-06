【別人級】｢婚活メイク｣ビフォーアフター！プロが教える㊙テクニック
仕事に趣味にまい進してきたアラフォー編集部員・あさみが、婚活メイクに挑戦！
【動画】編集部員・あさみ「デカ盛り料理」に挑戦！
婚活を機に“自己流メイク”と向き合った彼女を待っていたのは、想像を超える大変身！
それは、外見だけでなく、“自信”まで引き出す魔法のメイク――。
相手に「また会いたい！」と思わせる“最強の婚活顔”を作る方程式を、動画で徹底解説します。テレ東では、ドラマ24「婚活バトルフィールド37」(毎週金曜深夜 24時12分)を好評放送中！
「婚活戦線を勝ち抜く武器は、愛か？スペックか？」
37歳、正反対の2人（加藤ローサ、3時のヒロイン・福田麻貴）が繰り広げる“悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”。
SNSでは、「赤木（加藤）と青島（福田）に共感しかない」「展開がジェットコースターでめっちゃドキドキする」「ドラマを見たら、明日からまた“婚活”頑張れそうな気がする」との声が寄せられている。
3月6日（金）放送【第9話】のあらすじは…
元カレ・タカシ（桐山漣）との関係に再び希望を見いだした赤木ユカ（加藤ローサ）だったが、相変わらず結婚する気配を見せない彼。しかし青島（福田麻貴）の助言を受けながら既読スルーや匂わせなど、駆け引きを重ねるうちにタカシの態度にも変化が。
一方で、青島と内田（戸塚純貴）の関係にも思わぬ変化が生まれ、それぞれの恋の歯車が少しずつ動きだす。そして結婚への期待が高まる中、赤木を待ち受けるのは予想外の出来事で…？
物語はいよいよ終盤戦に突入！ 赤木と青島は戦いの果てに、「幸せな結婚」を見つけることができるのか！？ 見逃しは「TVer」「ネットもテレ東」で！