＜私はクレーム処理係…？＞引っ越した団地でまさかの展開「私が子ども会の会長！？」【第1話まんが】
私（ノグチスミレ）は夫・カズヤの転勤に伴い、小3の息子・ケントを連れて引っ越しました。新しい住まいはいくつもの棟が並ぶ大規模な団地です。わが家は引っ越し早々に子ども会会長のサクマさんや、自治会会長カイダさんの訪問を受けました。そして子どもがいる世帯の親は、子どもが小学生のうちに少なくとも1回は子ども会か自治会の役員をやらなければいけないことを知ったのです。これは思いがけずはじまった、私の役員奮闘記です。
子ども会では感染症の流行とともにイベントが縮小され、ラジオ体操などがなくなったそうです。サクマさんから「以前より役員の仕事が減っている」と聞かされたこともあって、私は子ども会の役員決めに参加することにしました。
次期の活動のため、ミーティングルームに集まった人たちで役割を決めます。私はパソコン作業が得意な方だし、黙々と仕事ができそうな書記狙いだったのですが……。なんとサクマさんから「もう1人の会長」に指名されてしまいました。
夫の転勤でこの町へ引っ越してきた私たち。
入居したのはいくつもの棟が立ち並ぶ大規模な団地でした。
ここの住人たちは子ども会か自治会か、もしくはその両方に参加しているようです。
そんなある日、私は子ども会の会長であるサクマさんから「次の役員をやってくれない？」と頼まれました。
最近はイベントも削減されて以前ほど大変ではないそうです。
息子のためにも地域になじむチャンスかもしれないなと思って引き受けました。
しかし書記に立候補するつもりで役員決めの場に行くと、まさかの「会長」に……！
ただ経験豊富で頼りがいのあるフジイさんが一緒なので、なんとか頑張りたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
