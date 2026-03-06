生徒の3割が理系に進学！「カリタス女子中学高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……カリタス女子中学高等学校】
▼神奈川県川崎市にある中高一貫の私立女子校
▼全校生徒数は1106人
▼25年春大学合格実績は、国公立8人、早慶上理55人、GMARCH108人など
▼社会課題に向き合う探究授業「i-Time」とは？
▼カリタスならではの課外活動！幼稚園児と交流する奉仕活動
＜英語ディベートに青春を燃やす高校2年生に密着！＞
▼全国大会出場を夢見て神奈川県予選に挑む
▼1000個の模擬論題を集めて猛研究！果たしてその結果は！？
