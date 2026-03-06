【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】絶対に参加したい！行けば入れてくれるはず＜第14話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第14話 義姉の美容室へ【義母の気持ち】
【編集部コメント】
やっぱりシュンさんからの連絡はあったようです。電話がなかったと言っていましたが、メッセージで伝えられているならそれを無視してはいけません！ お義母さんのことだから、無視すれば見ていないことになるとか思っていたのかもしれません。でもここはシュンさんの方が一枚上手でしたね。お義母さんはいつも義姉にあたるカヲルさんの美容室で着付けをしてもらっています。カヲルさんがそれを断ればお義母さんは……？ これがシュンさんの作戦だったのですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
