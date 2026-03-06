サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形のホーム開幕戦が、次の日曜日に迫りました。

【写真を見る】モンテディオ山形のホーム開幕戦迫る 街には応援フラッグ 応援ムード高まる（山形）

ホーム開幕戦を前に、山形市できのう（５日）から応援フラッグが中心市街地に掲げられ応援ムードが高まってきています。

この応援フラッグの掲示は、山形商工会議所がモンテディオ山形を地域全体で応援しようと毎年行っているものです。

Ｊリーグが新たなリーグに挑戦する今シーズンはモンテディオにとっても特別な年です。

フラッグのには選手の写真のほか、クラブ名が「モンテディオ山形」になって３０周年を記念したロゴがデザインされています。

■応援フラッグは２００本以上！

きのう（５日）は、山形商工会議所青年部のメンバーやモンテディオ山形のスタッフが山形市の七日町や駅前大通りを中心に、２００本以上の応援フラッグを掲げました。

モンテディオ山形 岡粼建哉 クラブリエゾン「このような形でモンテディオ山形で街を染めてくださっていることに感謝の気持ちでいっぱいです。選手も長いキャンプが終わってやっとホームに帰ってきたということなのでここから街全体でチームを後押しして必ず勝利に向かっていきたい」

モンテディオ山形のホーム開幕戦は今月８日、天童市でブラウブリッツ秋田との対戦です。