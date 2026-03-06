株式会社テックビズは、全国の女性フリーランス600名を対象に「ロールモデルに関する実態調査」を実施し、国際女性デー(3月8日)を前に、女性フリーランスの働き方とロールモデルの関係性を明らかにした。

女性フリーランスがより主体的にキャリアを築ける環境の実現を目的として本調査を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー フリーランスになる前73.0%の女性の不安、TOP3は「どのくらい稼げるか」「仕事の獲得方法」「キャリアの描き方」 女性フリーランス83.3%がロールモデル不在。57.4%は必要と感じながらも見つけられず ロールモデルがいる女性の76.0%が「新しいことに挑戦」、いない女性と約20%の差 ロールモデルがいる女性69.0%が「不安が軽減」、58.0%が「フリーランスになる後押し」 求めるロールモデル像1位は「収入が安定している人」（42.7%）、知りたいのはリアルな体験と収入

フリーランスになる前73.0%の女性の不安、TOP3は「どのくらい稼げるか」「仕事の獲得方法」「キャリアの描き方」

「フリーランスになる前、どのような点で不安を感じましたか？」という質問に対し、「特に不安はなかった」と回答したのは27.0%にとどまり、73.0%が何らかの不安を抱えていたことが明らかになった。

不安の内容として最も多かったのは「どのくらい稼げるのかイメージできなかった」(41.2%)、次いで「仕事の獲得方法がわからなかった」(24.2%)、「長期的なキャリアの描き方がわからなかった」(21.3%)と続いた。

3つの不安に共通するのは、「具体的なイメージが持てない」という点である。フリーランスという働き方のリアルが見えず、具体的に想像できないことが、一歩踏み出せない大きな要因となっていることが浮き彫りになった。

画像：株式会社テックビズ 2026年3月5日 ニュースリリースより引用

女性フリーランス83.3%がロールモデル不在。57.4%は必要と感じながらも見つけられず

「あなたには『この人のようになりたい』と思える女性フリーランスのロールモデルはいますか？」という質問に対し、83.3%にはロールモデルが存在しないことが明らかになった。

その理由を聞くと、「ロールモデルはいらない」と回答したのは42.6%。一方、残る57.4%は必要と感じながらも見つけられていない状況であり、その最大の理由は「リアルで出会う機会がない」(24.6%)、次いで「収入や働き方の実態が見えにくい」(19.2%)、「自分と同じ職種・業界の人が少ない」(17.6%)が上位に挙がった。

必要と感じながらも「どう探せばいいのかわからない」という状況は、女性フリーランスのロールモデルが社会的にまだ十分に可視化されていないことを示しており、出会いのきっかけと情報発信の場を広げていく必要性が示されている。

画像：株式会社テックビズ 2026年3月5日 ニュースリリースより引用

ロールモデルがいる女性の76.0%が「新しいことに挑戦」、いない女性と約20%の差

「過去1年間で、仕事において新しいことにチャレンジしましたか？」という質問に対し、ロールモデルがいる女性では「積極的にチャレンジしている」(27.0%)「時々チャレンジしている」(49.0%)の合計が76.0%に達した一方、ロールモデルがいない女性では55.8%にとどまり、約20ポイントの差が生じた。

「今後どのようなキャリアを築きたいか具体的にイメージできていますか？」という質問でも、ロールモデルがいる女性の71.0%が「イメージできている」(20.0%)「どちらかというとイメージできている」(51.0%)と回答したのに対し、いない女性では合計51.6%と、こちらも約20ポイントの差が確認された。

画像：株式会社テックビズ 2026年3月5日 ニュースリリースより引用

ロールモデルがいる女性69.0%が「不安が軽減」、58.0%が「フリーランスになる後押し」

「ロールモデルがいることで、フリーランスとして働くことへの不安は変化しましたか？」という質問に対し、「不安が軽減された」(13.0%)「不安がやや軽減された」(56.0%)の合計は69.0%に達した。

また、「ロールモデルの存在は、あなたがフリーランスになる決断の後押しになりましたか？」という質問では、「後押しになった」(20.0%)「やや後押しになった」(38.0%) の合計が58.0%と、半数以上がロールモデルの存在がフリーランスへの決断に影響したと回答した。

先述で明らかになったように、ロールモデルがいない女性の42.6%は「必要ない」と回答している。しかし、実際にロールモデルを持つ女性の多くが不安の軽減や決断の後押しを実感していることを踏まえると、「体験していないからこそ、その価値に気づけていない」という構造的な問題が浮かび上がる。

画像：株式会社テックビズ 2026年3月5日 ニュースリリースより引用

求めるロールモデル像1位は「収入が安定している人」（42.7%）、知りたいのはリアルな体験と収入

「あなたが求める女性フリーランスのロールモデルは、どのような人ですか？」という質問に対し(複数回答)、1位は「収入が安定している・経済的に成功している人」(42.7%)、2位「自分らしい働き方を貫いている人」(40.8%)、3位「ワークライフバランスが取れている人」(40.0%)と続いた。

また、「ロールモデルから具体的にどのような情報を知りたいですか？」という質問でも(複数回答)、1位「仕事の獲得方法・営業方法」(31.8%)、2位「実際の収入額・収入の推移」(30.3%)、3位「失敗談・困難の乗り越え方」(26.2%)が上位に挙がった。

画像：株式会社テックビズ 2026年3月5日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査期間：2026年2月18日～2月20日

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：全国のフリーランス/女性/600人/20代-60代

■調査実施：株式会社テックビズ ■調査期間：2026年2月18日～2月20日■調査方法：インターネット調査■調査対象：全国のフリーランス/女性/600人/20代-60代■調査実施：株式会社テックビズ

ニュース情報元：株式会社テックビズ