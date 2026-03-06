»³²¼ÈþÌ´Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´°àú¥ª¥ó¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤É¤¦ºî¤ë¡© ¿¿»÷¤ò¤·¤è¤¦¤È¥À¥¦¥ó¤Î·Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤!?
¡ÖHSBC½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡£¤É¤ÎÈÖ¼ê¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÆî½¨¼ù¤¬Ê¬ÀÏ¡£²æ¡¹¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥À¥¦¥ó¤Îµ°Æ»¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤Îµ°Æ»¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡»³²¼¤Î¥ª¥ó¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þµ°Æ»¤Ï´°àú¤Ê¥ª¥ó¥×¥ì¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤ÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤Ç¤ÏÎ¾¥Ò¥¶¤Î´Ö³Ö¡¢¾åÈ¾¿È¤Ç¤ÏÎ¾¥Ò¥¸¤Î´Ö³Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ä¿¶¤êÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤¬È´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°·¹¤¬µ¯¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤â½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉÕ¶á¤Ë¤«¤±¤Æ±¦¥«¥«¥È¤¬³°²ó¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢±¦¥Ò¥¶¤¬åºÎï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º¸Â¤ò´Þ¤á¤¿½Å¿´°ÜÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¡¢ÂÎ¤¬åºÎï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£»³²¼Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ó¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¡¼Â¦¤Î°Õ¼±¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥í¡¼Â¦¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥í¡¼Â¦¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£½Å¿´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£½Å¿´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º¸Â¤Î¤É¤³¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥«¥È¤Ç¤â¥Ä¥ÞÀè¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Êì»Øµå¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ¤·¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÂÎÀª¤«¤é¹ø¤ò²ó¤·¡¢º¸ÂÂÎ½Å¤Î·Á¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¤ò²ó¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤Þ¤Ç¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¸Â¤ÎÊì»Øµå¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤ëÆ°¤¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¤Êµ°Æ»¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¿¶¤êÈ´¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥É¥ê¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÀµ¤·¤¤µ°Æ»¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£»³²¼ÈþÌ´Í¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤ß¤æ¤¦¡¿2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2022¡¢23Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤ò³ÍÆÀ¡£24Ç¯¤â2¾¡¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÃÝÅÄÎï±û¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤«¤éÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë¤Æ³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¡£¡Ö¥á¥¤¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¸¢¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²Ö²¦½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§Æî½¨¼ù¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¼ç¤È¤¹¤ë»ØÆ³Ë¡¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎëÌÚ°¦¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ô¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥é¥¦¥È½êÂ°¡£¢£»³²¼ÈþÌ´Í¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤ß¤æ¤¦¡¿2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2022¡¢23Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤ò³ÍÆÀ¡£24Ç¯¤â2¾¡¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÃÝÅÄÎï±û¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤«¤éÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë¤Æ³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¡£¡Ö¥á¥¤¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¸¢¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²Ö²¦½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§Æî½¨¼ù¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¼ç¤È¤¹¤ë»ØÆ³Ë¡¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎëÌÚ°¦¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ô¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥é¥¦¥È½êÂ°¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ü´ä°æÀéÎç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ö´ä°æÀéÎç¤Î¿·¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¤è¤ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êµ°Æ»¤Ë¿Ê²½¡ª º¸¸ª¤ò¥À¥¦¥ó¤Ç¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤È¤¹¤Î¤¬¿¿»÷¤ë¥³¥Ä¡×¤Ç¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
