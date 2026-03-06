石川遼が4差25位発進 杉浦悠太58位、大西魁斗は出遅れ
＜アスタラ・チリクラシック 初日◇5日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼
石川遼は5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。首位と4打差の3アンダー・25位タイ発進を決めた。杉浦悠太は1アンダー・58位タイ。大西魁斗は2オーバー・117位タイと大きく出遅れた。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5700万円）。優勝者には18万ドル（約2800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの結果
石川遼は？ 米下部ポイントランキング
松山英樹は？ 米国男子ツアーのリーダーボード
国内男子ツアー開幕戦 リーダーボード
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子スコア速報
【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼
石川遼は5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。首位と4打差の3アンダー・25位タイ発進を決めた。杉浦悠太は1アンダー・58位タイ。大西魁斗は2オーバー・117位タイと大きく出遅れた。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5700万円）。優勝者には18万ドル（約2800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの結果
石川遼は？ 米下部ポイントランキング
松山英樹は？ 米国男子ツアーのリーダーボード
国内男子ツアー開幕戦 リーダーボード
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子スコア速報