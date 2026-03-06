25位発進を決めた石川遼（撮影：GettyImages）

＜アスタラ・チリクラシック　初日◇5日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。

石川遼は5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。首位と4打差の3アンダー・25位タイ発進を決めた。杉浦悠太は1アンダー・58位タイ。大西魁斗は2オーバー・117位タイと大きく出遅れた。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5700万円）。優勝者には18万ドル（約2800万円）が贈られる。
